Tifoso dei Rangers muore dopo la partita col Benfica: aveva appena pubblicato una foto da Lisbona Un 25enne tifoso dei Rangers è morto in “un tragico incidente” a Lisbona dopo aver assistito alla partita di andata degli ottavi di Europa League tra il club scozzese e il Benfica: “Nessuno dovrebbe mai andare a una partita di calcio e non tornare a casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La trasferta dei Rangers a Lisbona per giocare la gara di andata degli ottavi di Europa League è stata funestata da una terribile notizia: un tifoso della squadra di Glasgow è morto nella capitale portoghese dopo il match disputatosi giovedì sera e terminato 2-2. È stato lo stesso club scozzese a confermare che il 25enne Thomas McAllister è morto in un "tragico incidente". Le circostanze della morte rimangono al momento sconosciute. Il giovane tifoso aveva pubblicato su Facebook qualche ora prima della partita una foto in cui sorrideva felice a Lisbona assieme a due amici: non poteva immaginare che quello sarebbe stato il suo ultimo post.

"È con profonda tristezza che il Rangers Football Club è stato informato della morte del tifoso Thomas McAllister a Lisbona dopo la partita di Europa League di ieri sera contro il Benfica – recita la nota diffusa oggi dalla società di Glasgow – I pensieri immediati di tutti nel club sono con la famiglia e gli amici di Thomas, e rimarremo in costante contatto sia con le autorità portoghesi che con quelle britanniche per questo tragico incidente".

Il CEO dei Rangers James Bisgrove ha aggiunto: "A nome del club, voglio esprimere le mie più sincere condoglianze ai cari di Thomas, alla famiglia e ai suoi amici. Questa notizia ha colpito duramente tutto il club e, sono sicuro, colpirà anche tutti i nostri tifosi. Nessuno dovrebbe mai andare a una partita di calcio e non tornare a casa. Il club è pronto ad assistere la famiglia di Thomas in ogni modo possibile nei prossimi giorni e settimane".

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno dato l'ultimo saluto sui social al giovane Thomas: nessuno riesce a darsi pace di come un ragazzo così giovane abbia salutato solo qualche ora prima i suoi familiari dandosi appuntamento al suo ritorno, salvo non fare rientro a casa. Davvero una immane tragedia.