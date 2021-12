Tifoso colto da infarto, il gesto di Marcos Alonso è provvidenziale La partita tra Watford e Chelsea viene sospesa per il malore improvviso di uno spettatore. In quel momento il gioco era fermo e il terzino dei Blues ha attirato l’attenzione dello staff medico per l’intervento di pronto soccorso.

Marcos Alonso è il primo ad accorgersi di cosa sta accadendo e avverte il personale medico

Watford e Chelsea sono in campo, la partita di Premier League è iniziata da poco. Sugli spalti c'è trambusto. Qualcosa non va, l'agitazione della folla in quella porzione di tribuna non è dovuta né a intemperanze tra tifosi né incidenti di sorta. Sta accadendo qualcosa di molto più grave a Vicarage Road. Uno spettatore è stato colto da infarto: si accascia per il malore improvviso, avverte una fitta al petto e con un filo di voce chiede aiuto. La gente che è intorno a lui ci mette un attimo a capire che quel malessere è pericoloso e il segnale di soccorso si diffonde subito: si avvicinano gli steward, e dal rettangolo verde si muoveranno anche i membri delle panchine.

Marcos Alonso avverte lo staff medico del tifoso colto da malore

Il match in quel momento è fermo: Adam Masina è a terra infortunato, l'attenzione dell'arbitro e dei calciatori viene attirata dal fervore che si nota sulle gradinate. Marcos Alonso, ex difensore della Fiorentina, ha capito tutto e richiama il personale medico presente allo stadio. Un'immagine vale più di mille parole: indica con la mano il punto esatto al dottore e lo staff si precipita per prestare le cure necessarie alla persona sofferente. Salvargli la vita vale più di ogni altra cosa e l'incontro viene interrotto.

Il calciatore del Watford discute con l’arbitro in occasione della sospensione della partita

Emergenza allo stadio anche nel match Saouthampton-Leicester

La situazione è preoccupante, David Coote (l'arbitro) fischia la sospensione della partita e ai calciatori viene chiesto di rientrare negli spogliatoi. Non passa molto tempo prima che il gioco riprenda: una volta stabilizzato, il tifoso viene trasportato al Watford General Hospital tra gli applausi del pubblico. Per fortuna, l'uomo se l'è cavata solo con un grande spavento, restando sotto stretta osservazione medica. Anche in un'altra partita della Premier League è successa una cosa del genere: nell'intervallo si Southampton-Leicester viene diffuso un messaggio: "Ci sarà un ritardo per il calcio d'inizio del secondo tempo a causa di un'emergenza medica in tribuna".