video suggerito

Tifoso cade dalla tribuna e muore: tragedia durante Portogallo-Spagna di Nations League Un uomo è caduto dalla tribuna dell’Allianz Arena di Monaco durante il primo tempo supplementare di Portogallo-Spagna, finale di Nations League, ed ha perso la vita. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante la finale della Nations League tra Portogallo e Spagna un tifoso è caduto dalla tribuna dell'Allianz Arena e poco dopo è morto. La notizia è stata data dalla Uefa, che in un primo momento non ha dato dettagli nemmeno sulla nazionalità dell'uomo scomparso, che si presume sia spagnolo, considerato anche il messaggio di cordoglio del c.t. della Spagna De la Fuente.

L'uomo è precipitato dalla tribuna dell'Allianz Arena di Monaco

Portogallo e Spagna stavano giocando il primo tempo supplementare, nei minuti finali, un uomo è caduto dalla tribuna ed ha perso successivamente la vita. La dinamica dell'incidente non è chiara. Quello che è chiaro è che l'uomo è precipitato dalla parte superiore dello stadio cadendo per circa 5 metri nella zona alla destra della tribuna stampa. Le sue condizioni sono parse subito gravi. I medici sono intervenuti prontamente, hanno immobilizzato l'uomo, ma non sono riusciti a salvargli la vita. Il personale medico e di sicurezza dell'Allianz ha transennato l'area e l'ha coperta con dei teloni per impedire ai tifosi, alla stampa e ai fotografi di assistere.

Il cordoglio della Uefa e del ct della Spagna

Il breve comunicato della Uefa: "C'è stata un'emergenza medica alla Munich Arena e, nonostante gli sforzi medici per salvargli la vita, l'uomo è purtroppo deceduto alle 00:06. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo momento difficile". Mentre il c.t. spagnolo De la Fuente ha dichiarato: "Prima di tutto, voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia di un tifoso scomparso. Questo ci fa capire cosa è veramente importante nella vita".