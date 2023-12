Tifosi lanciano in campo monete di cioccolato: partita sospesa in Bundesliga La partita tra Borussia Moenchengladbach e Werder Brema è stata sospesa per qualche minuto a causa di un cospicuo lanciato di monete di cioccolato. I tifosi delle squadre tedesche protestano contro la federazione.

A cura di Alessio Morra

Per qualche minuto il match del venerdì di Bundesliga tra Borussia Monchengladbach e il Werder Brema è stato sospeso a causa di un ripetuto lancio di oggetti in campo. L'arbitro ha stoppato il match e lo ha fatto per permettere agli di steward di raccogliere in campo gli oggetti lanciati che altro non erano che monete d'oro di cioccolato! I tifosi delle due squadre hanno fatto questo gesto per protestare contro la scelta della DFB, la federcalcio tedesca, di accettare l'ingresso di investitori esteri.

I tifosi di tutte le squadre della Bundesliga, per una volta, hanno posto fine a tutte le rivalità e si sono coalizzati contro la federazione, che ha aperto a investimenti provenienti dall'estero. Per questo motivo sono state lanciate delle monete di cioccolato in campo.

Le tifoserie del calcio tedesco in una lunga nota avevano scritto un comunicato spiegando perché avevano deciso di protestare: "Non faremo parte del vostro accordo. Non siamo disposti a restare passivamente a guardare e permettere che il calcio tedesco venga svenduto… Non siamo disposti a essere utilizzati come strumento di negoziazione in un accordo con investitori dubbi".

(in aggiornamento)