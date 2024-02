Tifosi della Juve pagano per mostrare #AllegriOut sugli schermi a Times Square: quanto è costato “Per il ritorno della Juventus non c’è nessun altra opzione che #AllegriOut”. A Times Square, nel cuore di New York, è comparso questo messaggio: gli autori sono due tifosi bianconeri di nazionalità francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

#AllegriOut sbarca a Times Square e non è un fake. Il celebre hashtag che accompagna l'allenatore della Juventus da anni è arrivato anche a New York grazie a due tifosi francesi della squadra bianconera che hanno comprato uno spazio per trasmettere il loro messaggio di 15 secondi in uno degli incroci più famosi della Grande Mela.

"Per il ritorno della Juventus non c'è nessun altra opzione che #AllegriOut". Gli autori sono due tifosi che si sono firmati con i loro nickname online: DybaliX e AminePJ. Dalle ore 13 circa di ieri (orario americano) su un maxischermo luminoso, destinato ai privati, nella zona più famosa di NY si può leggere questo hashtag contro il tecnico di Livorno.

Tutti i tifosi e coloro che seguono il calcio anche sui social sanno di cosa si tratta ma per chi non lo conoscesse, si tratta di un hashtag che i tifosi della Vecchia Signora tirano fuori ogni qualvolta la squadra bianconera non vince: questo era accaduto già nel finale del primo ciclo dei Allegri sulla panchina della Juve, nonostante le vittorie in Italia si dava la colpa al tecnico livornese delle disfatte europee; e prosegue tuttora con il secondo ciclo del terzo allenatore più vincente della storia del club, con la Juve che non vince un trofeo dalla Coppa Italia del 2021.

Inizialmente in tanti hanno pensato si trattasse di un video creato con AI, nonostante i due abbiano cercato in tutti i modi di convincere chi gli domandava la veridicità del video. L'intelligenza artificiale regala sempre sorprese e capire dove arriva la realtà rispetto alla fantasia è sempre più complicato perché bisogna stare molto attenti ma, in questo caso, non è così.

Amine, uno dei due tifosi della Juventus autori di questa iniziativa, ha pubblicato sul suo profilo di X questo messaggio: "Ci sono davvero persone che pensano che ciò che abbiamo fatto con @dybalix_(l'altro tifoso) sia falso quando è reale al 100%. Sì, ne abbiamo pubblicato uno grande #AllegriOut a Times Square a New York".

In realtà, per mandare un messaggio di 15 secondi su uno degli schermi degli incroci più famosi di New York basta un'app, quella di TSX Entertainment, e un pagamento di 40 dollari.