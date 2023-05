Tifosi del Napoli smantellano il campo a Udine per rivendere le zolle su eBay a cifre spropositate Alcuni tifosi del Napoli hanno messo in vendita su eBay le zolle di terreno della Dacia Arena dopo la partita con l’Udinese, valsa il terzo Scudetto per gli azzurri.

Il Napoli è riuscito a centrare la vittoria del terzo Scudetto della sua storia con un pareggio a Udine che non permette a nessuna delle inseguitrici di agganciare più la squadra di Luciano Spalletti. Una vittoria meritatissima e arrivata con cinque giornate d'anticipo. Contro i friulani è bastato un pari per 1-1 per far partire la festa ma qualcosa non è andata nel verso giusto.

Dopo il triplice fischio si sono verificati degli episodi violenti e comportamenti molto discutibili che hanno rovinato il clima di gioia ma le autorità sono già a lavoro per stabilire le responsabilità. I supporter azzurri hanno invaso il campo e una parte si è diretta verso la curva nord della Dacia Arena, provocando così la reazione e gli scontri che si sono verificati in mezzo al campo.

Di certo l'organizzazione della sicurezza è parsa molto discutibile e questo ha fatto in modo che oltre ai tifosi partenopei anche gli ultras friulani avessero accesso al terreno di gioco, scatenando così una serie di scontri che sono stati arginati con la forza dal servizio d'ordine, intervenuto dopo aver latitato: registrati sei feriti, tra cui uno steward, ma nessuno è in gravi condizioni.

Oltre a queste vicende assolutamente deprecabili, si sono verificati altri episodi come in occasione di ogni festa: alcuni tifosi del Napoli hanno "strappato" dal rettangolo di gioco della Dacia Arena dei pezzi di erba per portarli via come cimelio ma, in qualche caso, si è trattata di una vera e propria operazione commerciale.

Qualche ora dopo questi cimeli circolavano già i primi su Internet sui più noti siti di vendita: su eBay si poteva comprare un pezzo del terreno di gioco dello stadio di Udine a non meno di 100 euro con l'annuncio che recita "Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli".

Questo annuncio era arrivato a 700 euro ma ora non compare più sulla piattaforma dall'inizio del pomeriggio. Faceva sorridere anche la descrizione in cui si faceva riferimento ad un prodotto ‘non usato e in condizioni nuove'.