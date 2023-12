Thuram pubblica una foto con Dimarco nel 2017, c’è il segreto dell’Inter: “Lo sapevo già” Marcus Thuram ha postato una foto del 2017 che lo vede in compagnia di Federico Dimarco, ora sono compagni di squadra all’Inter, all’epoca si erano appena sfidati in un Francia-Italia.

A cura di Alessio Morra

L'Inter grazie al 3-0 del Maradona sul Napoli ha scavalcato la Juventus e si è portata nuovamente solitaria al comando della Serie A. La squadra di Inzaghi procede nel suo percorso, quasi netto con una sola sconfitta rimediata in quattordici giornate, nelle quali ha vinto undici volte. Perfetta o quasi in campionato, la squadra nerazzurra vola anche grazie a uno splendido clima al proprio interno. C'è una grande unità, lo si vede in campo e anche fuori, come testimonia una delle ultime stories postate da Marcus Thuram, che ha tirato in ballo Dimarco, e un vecchio ricordo di qualche anno fa.

Sono compagni di squadra, giocano assieme, e spessissimo si trovano. Dimarco è un esterno che crossa in modo meraviglioso e può fare e spesso fa la fortuna di un attaccante di valore come Marcus Thuram. L'intesa è forte in campo, ma non si limita al rettangolo verde. Il figlio d'arte su Instagram ha postato una foto in cui è ritratto insieme a Dimarco, i due si stringono la mano, e lo fanno al termine di una partita determinante del Mondiale Under 20 del 2017, quando l'Italia eliminò dal torneo proprio la Francia.

La foto è bella, si vede Thuram in primo piano mentre Dimarco è di spalle. I due si stringono la mano. Quel giorno, l'1 giugno del 2017, Italia e Francia si sfidano in un match che vale i quarti di finale. I francesi tra i favoriti per la vittoria finale perdono 2-1 contro gli Azzurri che si impongono con i gol di Orsolini e Panico. Sia Thuram che Dimarco partono dalla panchina e subentrano nella ripresa – l'attaccante al 70′ prende il posto di Denis-Will Poha (che dopo un lungo peregrinare gioca al Sion), mentre l'esterno all'81' aveva sostituito Orsolini.

L'Italia vince e vola ai quarti, che supera grazie al successo con lo Zambia. Thuram e Dimarco si salutano cordialmente. Improvvisamente quel ricordo e quel gesto, la stretta di mano, tornano con prepotenza nella mente di Thuram che ha deciso di condividere la foto che lo immortala con Dimarco, e a corredo ha scritto: "Lo sapevo già", aggiungendo l'emoji di un cuoricino. Lasciando intendere che già in quel momento, vissuto sei anni e mezzo fa, aveva capito di trovarsi di fronte un ragazzo di valore.

Al di là dell'effetto nostalgia, l'immagine postata da Thuram testimonia l'armonia che regna all'Inter, e che di fatto va a rappresentare il segreto della squadra di Inzaghi. É noto che quando il clima è sereno ogni squadra ottiene risultati migliori.