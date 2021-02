Thomas Müller non sarà a disposizione di Hansi Flick per la finale del Mondiale per Club 2020 tra Bayern Monaco e Tigres perché è risultato positivo al Covid-19. Il jolly offensivo tedesco, secondo quanto riportato da Sky Sports, è risultato positivo al dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati dal club tedesco prima della gara che deciderà il torneo FIFA a Doha. Dopo Leon Goretzka e Javi Martínez, rimasti in Germania perché erano già stati contagiati dal Coronavirus, è arrivata un'altra brutta notizia per la società bavarese in vista del match che li può consacrare "campioni del mondo per club".

(in aggiornamento)