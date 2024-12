video suggerito

Thiago Motta spiega l'importanza di Nico Gonzalez nella sua Juventus: "Ha qualcosa di speciale" Thiago Motta ha parlato al termine della partita che la sua Juventus ha vinto in casa del Monza. Il tecnico bianconeri si sofferma su Nico Gonzalez parlando della sua importanza: "È un giocatore che ha già giocato in tanti ruoli e quando uno sa giocare in ruoli diversi significa che c'è qualcosa di speciale".

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta ha parlato al termine della partita che la sua Juventus ha vinto in casa del Monza. Un successo in campionato che mancava da troppo tempo per una squadra abituata a vincere come i bianconeri. Il tecnico si è detto soddisfatto del lavoro svolto dai suoi giocatori e chiaramente anche da qui come Nico Gonzalez è appena tornato dopo diverso tempo fuori per infortunio ed è tornato subito a fare gol replicando alla marcatura in Coppa Italia. "Nico e McKennie danno grandissima disponibilità anche a giocare in ruoli diversi perché sono giocatori di alto livello sia nel modo che hanno che nell'atteggiamento. È un piacere raccontarli per un allenatore" spiega Thiago Motta a DAZN sui due marcatori della partita che poi analizza tatticamente la partita.

"Il cambio di Koopmeiners nel secondo tempo può aver inciso, era importante chiudere la partita, fa parte della nostra crescita affrontare squadre che controllano il gioco, ma dobbiamo andare in attacco e prendere il rischio – aggiunge ancora -. Loro nel secondo tempo col vantaggio nostro ci hanno attaccato e noi non siamo riusciti a ripartire non riuscendo a fare bene". L'allenatore bianconero ha poi parlato di una Juventus finalmente al completo dopo i tanti infortuni, specie quello di Nico Gonzalez.

L'esultanza di Nico Gonzalez dopo il gol a Monza.

Le parole di Thiago Motta su Nico Gonzalez

Il tecnico dei bianconeri a questo punto spiega davvero quale sia l'importanza del giocatore argentino e perché alla Juve sia mancato tanto l'argentino per via delle sue caratteristiche. "Nico lo vedo in allenamento è un giocatore che ha già giocato in tanti ruoli e quando uno sa giocare in ruoli diversi significa che c'è qualcosa di speciale – spiega l'allenatore della Juventus che poi aggiunge -. Lui è attento, cerca di migliorarsi guardando altri giocatori. Lui in allenamento sa giocare a uno e due tocchi, sa girarsi, può giocare prima punta, sulle fasce, ma anche in quella posizione dietro Vlahovic".

E poi chiude spiegando ancora una volta un tratto del suo carattere: "Lui è convinto di fare bene, un giocatore su cui possiamo contare in diverse posizioni e in quella in particolare". Sul calendario e sui conti da fare alla fine spiega ancora: "Noi dobbiamo andare in campo per fare la nostra partita, affrontare al massimo gli avversari ma i conti si faranno a fine stagione".