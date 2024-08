Thiago Motta orgoglioso della sua Juventus: due gli aspetti per fare il salto di qualità

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La Juventus di Thiago Motta vola. Anche dopo il trionfo di Verona, seconda vittoria di fila in Serie A, l'allenatore bianconero ha mantenuto un profilo basso. L'ex Bologna in primis ha sottolineato i meriti dei suoi giocatori. Grande equilibro per la Vecchia Signora sia in fase offensiva che in fase difensiva. Motta soddisfatto soprattutto di atteggiamento e lettura della partita.

A DAZN, Motta ha spiegato: "La nostra solidità difensiva? È una fase importante di gioco e abbiamo bisogno di tutto. I nostri attaccanti ci hanno aiutato tantissimo, orientando la squadra avversaria e dando una mano a quelli dietro per leggere bene la pressione. È importante avere l’equilibrio tra la fase offensiva e difensiva".

Secondo giovane lanciato dal 1′, ovvero Savona dopo Mbangula, e altro gol e prestazione molto positiva. Qual è il segreto di Thiago Motta: "Lavoriamo tutti, ma sono ragazzi forti che hanno grande talento e qualità tecniche, fisiche e mentali. Di una squadra di alto livello come la nostra. Noi dobbiamo aiutarli per metterli nella condizione migliore di entrare in campo e fare il loro lavoro. Alla fine i protagonisti sono loro, e quando riescono a giocare così insieme si vede la differenza".

Quali sono gli aspetti principali a cui deve sempre fare attenzione la Juventus di Motta: "Molto importante l’atteggiamento e la lettura del gioco, all’inizio della partita abbiamo trovato una squadra che stava aspettando per cercare il minimo vantaggio su un errore nostro e contrattaccare o finire l’azione subito. Oggi c'erano 3500 persone che ci hanno sostenuto dal primo minuto, sicuramente questi ragazzi stanno trasmettendo la voglia di fare bene".

E ora conto alla rovescia per il big match contro la Roma: "Vedo una bellissima partita da giocare in casa nostra, ci prepareremo e sicuramente saremo al massimo per fare del nostro meglio insieme al nostro pubblico. Faremo una grande prestazione per arrivare al risultato che vogliamo".