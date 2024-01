Thiago Motta non può allenare il Barcellona per un’assurda vicenda: “Uno scherzo finito male” La storia su Thiago Motta arriva da Barcellona. Dagli studi di una nota emittente televisiva catalana la storia di uno scherzo finito male fatto dall’attuale allenatore del Bologna che ora gli impedirebbe di sedere sulla panchina dei blaugrana al posto di Xavi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dalla Spagna la rivelazione è a dir poco sorprendente. A dirlo è Albert Lesan, giornalista di 8TV, nota emittente privata catalana, che nella serata di ieri ha messo al corrente tutti di una vicenda a dir poco surreale. Attualmente il Barcellona vive un momento di profondo disorientamento dopo l'annuncio di Xavi che di fatto dalla prossima stagione non allenerà più i blaugrana. Ecco perchè la società è a caccia di un sostituto e fra i tanti nomi fatti è stato tirato in ballo anche quello di Thiago Motta che attualmente sta facendo benissimo al Bologna.

Il tecnico è però molto corteggiato anche in Italia, soprattutto da squadre del calibro di Milan e Roma che necessitano di un cambiamento a partire dal prossimo anno. Vista però la sua esperienza da calciatore del Barcellona, Thiago Motta potrebbe anche essere facilitato dall'ambiente per accettare eventualmente proprio la panchina dei catalani. Un'ipotesi che lo stesso Lesan esclude però a causa di una vicenda riguardante uno scherzo finito male quando era calciatore del Barcellona. Una serata con Deco finita male e che poteva aveva risvolti ancora più negativi.

Proprio l'amicizia con Deco avrebbe spinto lo studio a ipotizzare una possibile candidatura di Thiago Motta sulla panchina del Barcellona. Ma dallo studio dell'emittente catalana non tutti sono d'accordo: “Vi spiego perché Motta non potrà mai essere l’allenatore del Barcellona – ha spiegato il giornalista – Un giorno ero a Sala Bikini e Thiago Motta era lì insieme a Deco e ad altri compagni di squadra". Il racconto è dettagliato: "Fece uno scherzo, prese un estintore e spruzzò il contenuto in tutta la sala, pensando che fosse qualcosa di divertente".

Uno scherzo di cattivo gusto che rischiò davvero di provocare dei danni: "C'erano persone asmatiche che avevano problemi respiratori e anche un gruppo di karateka che volevano ucciderli – ha aggiunto ancora – È una storia vera, ci sono i testimoni”. Nello studio cala il gelo. Questa sarebbe eventualmente la spiegazione per cui Thiago Motta non potrebbe allenare il Barcellona proprio a causa di questa vicenda che evidentemente l'ha un po' marchiato in Catalogna. Ipotesi, retroscena e storie appunto. La realtà potrebbe anche essere tutt'altra…