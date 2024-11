video suggerito

Thiago Motta ha visto una grande Juve nella desolazione del match col Milan: “Sono orgoglioso” Al termine di un bruttissimo Milan-Juventus terminato 0-0, Thiago Motta è soddisfatto: “Giocato da grande squadra. Sono orgoglioso dei miei giocatori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo le prime 13 giornate di campionato e il pareggio per 0-0 in casa del Milan, la Juventus rimane l'unica squadra imbattuta della Serie A 2024/25 (6 vittorie e 7 pareggi), ma perde terreno rispetto all'Inter – che adesso dista tre punti in vetta alla classifica – in attesa della risposta del Napoli domenica contro la Roma. È stata una partita estremamente tattica, bloccata, con pochissime occasioni ed emozioni: uno spettacolo onestamente brutto, non certo un bello spot per il calcio italiano all'estero. Thiago Motta tuttavia vede il bicchiere mezzo pieno, se non quasi del tutto pieno: "Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, difensivamente soprattutto contro una squadra cui abbiamo concesso molto poco, per non dire nulla. È chiaro che nella fase offensiva abbiamo creato relativamente poco, ma siamo arrivati in una zona del campo in cui potevamo finire bene, parlo delle occasioni di Conceicao e Cambiaso. Tutto sommato, abbiamo fatto una buona prestazione. Il pareggio in questo momento, questo punto, dà continuità al nostro lavoro. Oggi sono soddisfatto di vedere una squadra che sta stare in campo, che sa comportarsi da grande squadra. Sono orgoglioso dei miei giocatori, perché oggi hanno fatto una buona prestazione".

Parole che evidentemente sottendono anche una preparazione della partita col Milan tale da non rimanere delusi da un risultato di parità: insomma a Thiago Motta un pareggio alla vigilia non avrebbe fatto schifo, anzi tutt'altro. "Tre punti in meno dell'anno scorso? Oggi stiamo bene, fare paragoni è inevitabile, ma è impossibile farlo, perché ci sono sicuramente situazioni diverse, tante situazioni diverse, però sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto stasera, di tante cose fatte bene – ribadisce il tecnico bianconera ai microfoni di DAZN – Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, però siamo solo all'inizio. Adesso dobbiamo continuare e migliorare tante cose che ancora possiamo migliorare come squadra. Però la strada è quella giusta, lo dico da un po' di tempo e lo ribadisco".

Thiago Motta spende poi belle parole per Khephren Thuram, oggi protagonista di una buona prova a San Siro: "È in grande crescita Khephren da un po' di tempo. È vero che non mi piace parlare dei singoli, però la partita che abbiamo visto stasera è di un ragazzo che se continua a crescere con questa velocità, questa testa e questa qualità, sia in fase di possesso che di non possesso, può diventare un giocatore molto importante".