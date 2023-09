Thiago Motta esplode contro gli arbitri, ne ha per tutti: “Un delirio, non posso più controllarmi” Thiago Motta è una furia in conferenza stampa dopo Monza-Bologna. Il tecnico degli emiliani esplode contro l’arbitro Pezzuto: “È stato un delirio in campo, ora non posso più controllarmi”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Si sente preso in giro, quasi non considerato ed esplode tutta questa sua frustrazione in conferenza stampa. Thiago Motta ne ha per tutti dopo Monza-Bologna, gara pareggiata 0-0 dalla sua squadra contro quella allenata da Palladino. Nel mirino l'arbitraggio della partita, nello specifico quello del direttore di gara Pezzuto. L'allenatore degli emiliani più volte, anche davanti alle telecamere, ha preferito non parlare dell'arbitro restando anche in silenzio di fronte a domande specifiche, ma ieri, subito dopo la partita, è letteralmente esploso.

L'ha fatto senza peli sulla lingua chiedendo maggiore attenzione in modo esplicito. L’allenatore recrimina per il gol annullato dal direttore di gara a Ferguson (fischiato un fallo di Zirkzee su Caldirola nella stessa azione) e per il doppio giallo a Saelemaekers che ha applaudito ironicamente il direttore di gara dopo un fallo a suo dire subìto. Dopo il fallo da rigore non fischiato contro la Juve, ora Thiago Motta non ne può più: "Dovrei accettare, andare a casa e controllarmi ma non ci riesco – ha detto – Oggi è stato un delirio in campo".

Thiago Motta furioso con l’arbitro in campo a Monza.

Thiago Motta è un fiume in piena e decide così di esporsi dopo le troppe partita in cui è rimasto in silenzio accettando le decisioni arbitrali: “Sono quattro gli episodi incriminati in sei partite e sono decisivi – ha spiegato l'allenatore del Bologna – Difficile da digerire, anche perché il primo a sbagliare sono io, sbaglia anche Saelemaekers a prendere il rosso, devo imparare a controllarmi”. Thiago Motta non ne può più ed esprime chiaramente il suo punto di vista su quanto visto durante la partita di Monza.

"A me fanno male le ingiustizie – ha continuato – sono sbagli chiari che vedono tutti e mi dispiacciono, anche per l’arbitro. Quello che ho visto oggi non è possibile, dobbiamo alzare il livello tutti". Pezzuto in questo caso però è finito completamente nel mirino dell'allenatore degli emiliani: “C’è stata una terza squadra in campo che non riesco a capire – ha detto – Sono sinceramente dispiaciuto per l’arbitro, non vorrei essere al posto suo: è come se io iniziassi una partita mettendo dieci giocatori e non undici". Thiago Motto conclude: "Io voglio aiutarlo ma prima deve farlo lui con me".