Thiago Motta e il labiale indirizzato a Vlahovic al momento del cambio: "Vedo la sua faccia" Thiago Motta ha spiegato il motivo delle parole dette al Dusan Vlahovic al momento del suo ingresso in campo nel secondo tempo di Juventus-Empoli.

A cura di Paolo Fiorenza

Ossigeno puro per Thiago Motta la vittoria della Juventus sull'Empoli, un 4-1 in rimonta che è targato Kolo Muani, autore della doppietta che ha rovesciato la rete del vantaggio messa a segno dall'ex De Sciglio. Nel finale sono poi andati a segno anche Vlahovic e Conçeicao, facendo tornare il sorriso al tecnico bianconero, messo sotto massima pressione dopo le due sconfitte di fila con Napoli e Benfica. Così come può finalmente gioire dopo un lunghissimo digiuno e il declassamento a panchinaro anche Dusan Vlahovic, che le telecamere hanno inquadrato ricevere alcune parole dall'allenatore al momento del suo ingresso in campo al posto di Yildiz subito dopo la seconda rete di Kolo Muani. Un conciliabolo in cui il labiale di Thiago Motta è parso dire al calciatore serbo che avrebbe fatto sicuramente gol. Una ricostruzione confermata dall'ex Bologna a DAZN dopo la gara.

Thiago Motta soddisfatto dopo la vittoria della Juve sull'Empoli

Thiago Motta spiega perché ha detto a Vlahovic che avrebbe fatto gol: "Vedo la sua faccia, la sua voglia"

"Perché lui è convinto, gli vedo la faccia, la voglia, anche un pizzico di rabbia dentro, di una situazione che non vogliamo esserci – ha spiegato Thiago Motta – È un ragazzo che da quando abbiamo iniziato la stagione ha giocato tantissimo, ha aiutato tantissimo. L'ho detto prima e lo ribadisco, anche nei momenti in cui non stava al 100% ha dovuto giocare anche per necessità e ha dato sempre il suo aiuto alla squadra. Oggi non ha iniziato dal 1′, ma quando è entrato ha potuto aiutare la squadra a vincere la partita e sono contento per tutti loro perché è una bella vittoria".

E proprio "la vittoria è la migliore notizia da portare a casa" per Thiago Motta, che rivede la zona Champions grazie al momentaneo quarto posto in attesa che la Lazio giochi lunedì sera a Cagliari: "Faccio i complimenti a tutti i miei giocatori per il coraggio e per la vittoria che hanno ottenuto meritatamente con un grande lavoro di squadra. Individualmente tanti giocatori hanno preso tantissima responsabilità oggi in campo, perché sono giocatori forti, giocatori bravi, che vanno a dimostrarlo. Sono felice per loro, perchè se lo meritano per l'impegno dal primo giorno di lavoro fino ad oggi e continueremo così".