video suggerito

Thiago Motta carica la Juve e sfida l’Atalanta: “Il gruppo è arrabbiato”. Dubbio Vlahovic, Conceiçao non c’è Thiago Motta carica la Juventus e sfida l’Atalanta nella conferenza stampa alla vigilia del recupero del 19° turno di Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta ha presentato la partita che la Juventus giocherà contro l'Atalanta, valida per il recupero del 19° turno di Serie A. In conferenza stampa l'allenatore bianconero si è espresso così sul momento che sta vivendo la sua squadra: "Il gruppo sta recuperando dal derby, perché è importante recuperare bene fisicamente e mentalmente. Allo stesso tempo sono arrabbiati perché non abbiamo vinto. Vogliamo dare il nostro massimo".

Sulla situazione degli infortunati, non ci sono ancora buone notizie: "Non abbiamo Bremer, Cabal, Conceicao, Milik. Per Vlahovic vediamo dopo l'allenamento di oggi".

Thiago Motta carica la Juve e sfida l'Atalanta: Siamo i primi a essere arrabbiati"

Thiago Motta carica la Juventus e sfida l'Atalanta dopo il pareggio nel derby: "Noi siamo i primi a essere arrabbiati, abbiamo giocato meglio dell'avversario, nella ripresa create condizioni per andare in vantaggio e non siamo stati bravi. Lavoro, lavoro, lavoro. Non essere contenti è giusto, ma dobbiamo essere positivi, il lavoro è quello giusto e dobbiamo migliorare tante cose per arrivare alla vittoria, è per questo che lavoriamo".

Leggi anche Juventus decimata in vista del derby di Torino: Thiago Motta deve inventare la formazione

A chi gli chiede se ritiene di aver commesso degli errori, l'allenatore della Juve risponde così: "Sicuramente abbiamo commesso degli errori, perché in tante partite potevamo arrivare alla vittoria e non ci siamo riusciti. E significa che qualcosa in più dobbiamo darlo. Ripeto: siamo i primi arrabbiati quando non vinciamo, facciamo questo mestiere, questo lavoro, per prepararsi al meglio per avere la ricompensa per arrivare alla vittoria. Questo è il grande obiettivo. Siamo stati capaci di farlo a volte anche molto bene, mentre a volte abbiamo avuto difficoltà di vincere la partita e in questo momento per continuare la corsa e stare nella zona Champions dobbiamo recuperare dei punti".

Sull'andamento di Koopmeiners, Thiago Motta esprime soddisfazione e lo protegge dalle critiche in vista della partita di Bergamo importante per il calciatore olandese: "È il giocatore e la persona che mi aspettavo. È un ragazzo che trasmette tanto nel quotidiano e aiuta i compagni. Lui si mette in difficoltà per i compagni e lui lo fa perché lo sente e vuole vincere. Domani torna in un posto dove ha fatto bene e ha vinto. Sarà una partita speciale".

Infine, l'allenatore bianconero si è soffermato sulla situazione di Cambiaso: "Sta migliorando. L'ho visto entrare molto bene nella partita contro il Torino, molto concentrato e attento. È un ragazzo molto importante per noi. Siamo contenti di ritrovare lo stesso Andrea di inizio stagione".