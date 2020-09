Thiago Alcantara del Liverpool positivo al Coronavirus, è in isolamento

Il Liverpool ha annunciato che il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, che è stato acquistato in questa sessione di mercato dal Bayern Monaco, non è sceso in campo contro l’Arsenal lunedì scorso e adesso si trova in isolamento, e ci rimarrà quattordici giorni.