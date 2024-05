Theo Hernandez segna un gol bellissimo alla Roma: il suo tiro al volo di sinistro è favoloso

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Theo Hernandez regala una perla al pubblico australiano accorso allo stadio di Perth per seguire Milan-Roma. Il terzino francese ha realizzato un gol bellissimo con un tiro di sinistro al volo che ha strappato applausi da parte di tutti gli osservatori.

Adli ha crossato dalla destra e la palla arriva sul piede del terzino francese, che si è coordinato in maniera perfetta e con un sinistro meraviglioso ha lasciato andare la gamba mandando la palla nell’angolino della porta dell'incolpevole Svilar. Non è la prima volta che il numero 19 del Milan riesce a fare gol di questo tipo e si è coordinato in maniera fantastica, non lasciando scampo al portiere giallorosso.

Una rete di pregevolissima fattura da parte di Theo, che viene abbracciato da tutti i suoi compagni dopo il gol che regala il momentaneo pareggio ai rossoneri dopo il vantaggio della Roma con Baldanzi.

Theo e le voci di mercato: il Bayern ci pensa ma il Milan fissa il prezzo

Theo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il Milan non vuole ritrovarsi spalle al muro o perderlo a zero: così si stanno facendo diverse valutazioni sul futuro e ci sono stati i primi contatti con l'entourage del giocatore francese. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un calciatore per sostituire Alphonso Davies, sul quale c'è sempre il Real Madrid in pressing, e l'opzione bavarese non sarebbe sgradita al calciatore ma il Milan ha fissato il prezzo: si siederà solo se arrivasse una proposta dagli 80 milioni in su, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Il giocatore vorrebbe un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale, da 4 a 8 milioni di euro netti a stagione, ma si si tratta di una cifra che la società non è intenzionata a investire per il rinnovo di Theo. Non c'è nessuna preclusione di entrambe le parti in causa ad ascoltare gli altri ma ci sono dei paletti fissati dei quali non si può non tenere conto.