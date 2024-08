video suggerito

Thiago Motta chiama Kalulu per la Juventus: gli ha spiegato nel dettaglio cosa succederà Thiago Motta è sceso in campo per provare a sbloccare l’affare Kalulu contro il Milan: gli ha spiegato come sarà la nuova Juve, ma il giocatore ha ancora dubbi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Pierre Kalulu è l'obiettivo numero uno della Juventus per la difesa, un rinforzo espressamente richiesto da Thiago Motta che si è mosso personalmente pur di averlo in squadra. Il difensore del Milan è ancora incerto sul suo passaggio in bianconero ma ci ha pensato lo stesso allenatore a fare ordine fra i suoi pensieri spiegandogli tutto sul suo possibile futuro.

La telefonata fra Thiago Motta e Kalulu

Per poter accorciare i tempi e far concludere l'operazione il prima possibile è sceso in campo direttamente Thaigo Motta per poter fare da intermediario con il difensore e placare tutti i suoi dubbi sulla nuova destinazione. Secondo quanto riportato da Sky c'è stata una telefonata privata fra l'allenatore e Kalulu, un contatto diretto per la prima volta da quando è nata l'idea di questa trattativa.

Il contenuto preciso resta ovviamente top secret e riservato ai due protagonisti, ma per grandi linee ha cercato di alleviare tutte le sue preoccupazioni: Thiago Motta ha provato a spiegargli qual è il progetto che ha intenzione di attuare con la Juventus e anche quale sarebbe il ruolo destinato al difensore all'interno di questo quadro, fornendogli dettagli su come intende utilizzarlo.

Il difensore chiede tempo

Nonostante il colloquio telefonico la trattativa non si è ancora sbloccata. Kalulu ha ancora grandi dubbi e ha chiesto alla società bianconera più tempo per pensarci, così da riflettere bene sulla scelta da compiere nei prossimi giorni: per la Juve rappresenta ancora la priorità in difesa ma il difensore continua a nutrire qualche perplessità sulle modalità del trasferimento.

Non sarebbe una sorpresa quindi se decidesse di vagliare altre alternative e sondare il mercato in cerca di altre destinazioni. Ma nel frattempo Thiago Motta lo aspetta e vorrebbe una risposta nel minor tempo possibile per completare la sua rosa.