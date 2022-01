Terribile scontro di gioco, gelo in campo: il portiere ha un impressionante ematoma sulla fronte A seguito di un terribile scontro di gioco durante una gara di Championship inglese, il portiere resta a terra. Una volta rialzatosi, sulla fronte c’era un impressionante ematoma.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nottingham Forest-Derby County è stata una delle partita della 28a giornata della Championship inglese (la nostra Serie B). Il match si è concluso con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa che inguaiano ulteriormente il cammino salvezza della squadra allenata da Wayne Rooney sempre penultima in classifica. Una gara però che, risultato a parte, è stata contraddistinta da un episodio a dir poco particolare. Attimi di paura tra i calciatori in campo poco prima della fine del primo tempo conclusosi con il punteggio di 0-0.

Nel corso di un'incursione di Tom Lawrence – attaccante del Derby – lungo la fascia, il giocatore si scontra con Brice Samba, portiere del Nottingham. L'estremo difensore congolese con cittadinanza francese, resta immediatamente a terra. L'impatto è violentissimo e la forza del contrasto fra i due è a dir poco terribile. Immediatamente i sanitari entrano in campo per assicurasi delle condizioni di Samba. Una volta ricevuti i primi soccorsi, il portiere si alza e le immagini in campo riprendono il volto del portiere completamente trasformato da quel colpo durissimo.

Sulla fronte di Brice Samba c'è infatti un evidente ematoma dalle dimensioni davvero enormi. Il giocatore, nonostante il ghiaccio e i consigli dello staff medico del Nottingham di uscire per farsi medicare, ha però deciso di restare in campo e proseguire la partita. Una volta finito il primo tempo, Brice è poi rientrato in campo con una vistosa benda sulla testa. Ha preferito continuare la gara e stringere i denti per i successivi 45 minuti.

Il portiere del Nottingham Forest, dopo ben 97′ di partita, è poi riuscito a festeggiare con la sua squadra la vittoria della partita senza però provare a vendicarsi con Lawrence. L'attaccante del Derby County ha infatti segnato un rigore all'87' che per poco non riapriva la partita. Il giocatore, nel tentativo di recuperare la palla dalla porta per non perdere ulteriore tempo, ha trovato di fronte a sé l'opposizione dello stesso Samba che non gli ha voluto restituire la sfera. Tra i due ne è nata una veloce colluttazione interrotta solo dall'intervento dell'arbitro che ha poi ammonito entrambi i giocatori.