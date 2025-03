Terracciano fa una frittata contro il Panathinaikos: la palla gli scivola dalle mani, inizio shock

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La prima partita da titolare dopo tre mesi rischiava di essere un disastro per Pietro Terracciano che dopo 20 minuti giocati contro il Panathinaikos ha già subito due gol: non è stato un ritorno soft per il portiere della Fiorentina che ha subito qualche scossa di assestamento nei primi minuti degli ottavi di finale di Conference League ad Atene, diventando protagonista anche di una brutta papera in occasione della seconda rete.

Sul tiro di Maksimovic il portiere campano è stato molto disattento e si è fatto sfuggire il pallone dalle mani, un gesto imperdonabile perché il suo avversario era a pochi metri da lui pronto per il tap-in. Se sul primo gol dei padroni di casa era posizionato male in porta, il secondo pesa tutto sulla sua coscienza e ha costretto la Viola a fare gli straordinari per poter pareggiare prima dell'intervallo.

La papera di Terracciano contro il Panathinaikos

Palladino ha dato piena fiducia al suo portiere di riserva per gli ottavi di finale della Conference League dove ha scelto di far riposare de Gea. Terracciano non giocava da tre mesi ma il suo impatto con il campo non è stato per niente buono: al 5′ ha dovuto raccogliere il primo pallone dalla sua porta per il gol di Swiderski, un bel tiro sul quale era posizionato un po' male all'interno della porta ma che era oggettivamente complicato da parare.

Ma è la rete del 2-0 di Maksimovic che fa ricadere su di lui tutte le colpe. Il portiere era riuscito a parare il tiro, abbastanza centrale, ma poi si è fatto sfuggire il pallone dalle mani come se fosse una saponetta. A pochi metri da lui l'attaccante avversario si è fatto trovare pronto e ha saputo sfruttare benissimo l'occasione con un tap-in vincente che ha siglato il raddoppio. Una brutta figuraccia che ha messo in salita la partita della Fiorentina, chiamata subito a fare gli straordinari per non compromettere il suo percorso in Conference.