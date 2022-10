Tentativo di rapina ad un’inviata in diretta TV: si accorgono di essere filmati e scappano Una giornalista riesce a sventare una rapina in diretta TV mentre stava lavorando a un servizio sulla finale di Copa Libertadores che si giocherà in Ecuador. La donna è stata minacciata con una pistola.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una finale tutta brasiliana che promette spettacolo. La Copa Libertadores 2022, comunque vada, finirà in Brasile. L'atto finale della Coppa più importante nel calcio sudamericano, l'equivalente della nostra Champions League, vedrà la sfida tra Flamengo e Athletico Paranaense, una società calcistica della città brasiliana di Curitiba, nello Stato di Paraná. La squadra dei vari Diego, Vidal, David Luiz, Filipe Luis, Pulgar, Pedro e Gabigol, parte col favore dei pronostici visti i nomi in squadra e l'enorme spessore tecnico dei giocatori che sfideranno l'Athletico Paranaense.

Una gara attesissima che si giocherà il prossimo sabato 29 ottobre alle ore 22:00. Per l'occasione è stato scelto di giocare questa partita allo stadio Monumental Isidro Romero Carbo, ovvero lo stadio di Guayaquil, in Ecuador. Un impianto che ospita le partite interne del Barcelona Sporting Club: con 57.267 posti a sedere è lo stadio più capiente dell'Ecuador. Il contesto dove è situato lo stadio però non è dei migliori per via dell'elevato tasso di delinquenza che si è sviluppato negli ultimi tempi in città. Lo sanno bene alcuni giornalisti appostati all'esterno dello stadio per un servizio sul match che sono stati vittime di un tentativo di rapina.

Il mese scorso, Guayaquil ha infatti subito un'ondata di violenza che ha portato il governo del Paese a dichiarare lo stato di eccezione, ovvero una situazione opposta allo stato di diritto democratico in situazioni di sospensione dei diritti causate dalla mancanza di controllo istituzionale. Il caos sociale è salito alle stelle a causa del traffico di droga, omicidi, guerre tra bande, attentati, rapine e altri crimini che stanno aumentando gradualmente di anno in anno. Tra gennaio e agosto 2022 infatti, 861 persone sono state uccise e nella città si concentra il 32,5% degli omicidi del Paese.

Una situazione di totale anarchia e davvero pericolosa che ha visto la giornalista Vanessa Robles, che lavora per TeleAmazonas (rete televisiva ecuadoriana), sventare una rapina mentre era stava lavorando a un servizio sulla partita all'esterno dello stadio. "Eravamo sul ponte dello stadio Barcellona quando 2 ragazzi sono arrivati in moto per rubarci il cellulare e altre cose, dopo i rispettivi insulti, il copilota ci ha mostrato la pistola: non abbiamo pensato altro che dirgli che eravamo in diretta" ha raccontato la donna sul proprio account Instagram.

Le immagini sono tremende e mostrano due ragazzi a bordo di una moto intimare alla giornalista di consegnargli il cellulare. Peccato per loro che proprio in quel momento fossero ripresi dalle telecamere. La giornalista ha urlato e li ha messi in fuga: "Siamo in diretta, siamo in diretta" proprio per spaventare i due ladri che a quel punto erano stati visti a volto scoperto. Entrambi sono così fuggiti in sella alla loro moto coprendosi il volto con gli indumenti che indossavano in quel momento.

Nel tragitto che li ha visti fuggire lontano dalla troupe televisiva, i due malviventi hanno incrociato sulla propria strada una moto della polizia a cui la giornalista ha subito chiesto di inseguire i due ladri. Una sorta di film già visto dato che a febbraio 2021 era accaduto quasi la stessa cosa a un giornalista di Directv sports sempre all'esterno dello stadio Monumental di Guayaquil. Il giornalista viene avvicinato da un uomo armato di pistola che gli chiede chiaramente di consegnargli il cellulare. Anche in questo caso la scena è molto simile alla reporter di TeleAmazonas: il ladro si accorge di essere ripreso e scappa lontano.