Tensione poco prima di Parma-Napoli tra le due tifoserie: lancio di oggetti, la polizia evita scontri

A cura di Alessio Pediglieri

Per Parma-Napoli si registrano momenti di altissima tensione a pochi istanti prima del fischio di inizio di una partita che vale moltissimo per entrambe le squadre. A rischio tafferugli, con le due tifoserie che si sono provate ad affrontare nei pressi dello stadio Tardini ma nessun contatto alla fine avvenuto, per il pronto intervento delle forze dell'ordine che ha evitato gli scontri. Serie di provocazioni reciproche tra gruppi di ultras che si sono esasperate con un fitto lancio di oggetti all'arrivo del pullman del Napoli nei pressi dello stadio.

3.500 tifosi del Napoli invadono Parma dalla prima mattinata

Sono più di 3.500 i sostenitori del Napoli giunti nella città emiliana già dalla prima mattinata e che hanno deciso di seguire gli uomini di Conte per un match che potrebbe anche regalare in anticipo lo Scudetto numero 4. Il settore dei tifosi ospiti è esaurito con molti tifosi del Napoli che hanno scelto di entrare al Tardini diverse ore prima del fischio d'inizio, ma diverse decine di ultrà si sono presentati comunque senza biglietto.

Nessun tafferuglio all'interno dello stadio Tardini prima della gara

La situazione è immediatamente ritornata sotto controllo grazie alla massiccia presenza delle forze dell'ordine che hanno perfettamente svolto il proprio lavoro preservando la zona antistante lo stadio Tardini. Sin dalle prime ore della mattinata Parma era stata presa d'assalto dai tifosi del Napoli che non hanno creato alcun tipo di problemi in città se non a ridosso della gara, nei dintorni dell'impianto, presidiato dai poliziotti. All'interno dello stadio, invece, nessuna tensione particolare se non la denuncia di alcuni tifosi partenopei che hanno sottolineato un "trattamento" particolare, scortati ad personam fino al proprio settore, riservato al pubblico ospite.