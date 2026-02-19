Champions League
Telefonata tra Donnarumma e l'Inter prima della partita con il Bodo Glimt: li ha avvertiti

L’Inter ha avuto una telefonata con Gigio Donnarumma poco prima del fischio d’inizio della partita di Champions contro il Bodo/Glimt. Il portiere del City ha avvisato i nerazzurri.
A cura di Fabrizio Rinelli
Gigio Donnarumma in soccorso dell'Inter alla vigilia della sfida che poi i nerazzurri hanno perso contro il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Il portiere azzurro era stato protagonista poche settimane prima nel match che i norvegesi, durante la fase campionato del torneo, erano riusciti a vincere, sempre in casa, contro il Manchester City. Un esito clamoroso per una partita che sembrava essere totalmente alla portata della squadra di Guardiola. Ma giocare a Bodo è davvero difficile per tutti e non è un caso che diversi top club siano caduti – in termini di risultato – sul terreno di gioco dei norvegesi.

Il manto in sintetico, ma a questo punto anche le condizioni dello stesso tappeto d'erba, possono fare la differenza. Le pieghe evidenti sul prato prima di Bodo-Inter, avevano fatto il giro del mondo. In effetti anche prima del match giocato quest'anno dalla Juventus in Champions, sempre col Bodo, c'erano già quelle deformazioni del tappeto. E anche per questo l'Inter ha voluto telefonare a Donnarumma per sapere come arginare il problema dando magari qualche consiglio a Sommer.

Il terreno di gioco del Bodo quanto in campo c’era la Juve: le pieghe erano già esistenti.
L'indiscrezione di questa telefonata è stata riportata da Sky, poco prima della partita, e Donnarumma ha definito i rimbalzi del pallone dei rimbalzi ubriachi. Di certo i gol subiti dall'Inter contro il Bodo non dipendono da strane traiettorie del pallone, ma è sicuramente un fattore determinante per le squadre non abituate a giocare su quel campo. L'Inter in questo modo ha cercato di capire come limitare i danni. Tante sono le squadre che in casa del Bodo fanno fatica a portare a casa il risultato. Il primo risultato clamoroso fu il 7-1 subito dalla Roma di Mourinho.

Donnarumma in azione col City contro il Bodo in Norvegia.
Poi c'è stata la Lazio e la Juve che però è riuscita a vincere in Norvegia. Si tratta di un terreno in sintetico che richiede uno sforzo fisico ulteriore per chi non è abituato a giocare su quel tappeto (in questo caso però c'è da dire che il Meazza utilizza una tecnologia ibrida, che combina erba naturale e fibre sintetiche ndr). La telefonata a Donnarumma dunque ha messo in evidenza le preoccupazioni dell'Inter in vista di questa trasferta. Il ritorno di fatto non sarà per niente facile per i nerazzurri che dovranno recuperare i due gol di svantaggio maturati dopo il 3-1 della partita d'andata.

Champions League 2025/26
Calcio
Champions League 2025/26
Inter
Champions League
