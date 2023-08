Tchouaméni si mette al pianoforte e incanta il Real Madrid: tutta la squadra resta senza parole Aurélien Tchouaméni ha incantato il Real Madrid durante il ritiro. Il giovane giocatore francese si è messo al pianoforte esibendosi in una performance pazzesca davanti ai suoi compagni di squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Aurélien Tchouaméni è riuscito a incantare il Real Madrid anche senza scendere in campo. Sul rettangolo verde il centrocampista francese classe 2000 ha già ampiamente dimostrato a Carlo Ancelotti di essere un giocatore pronto, affidabile e capace di amalgamarsi al meglio alle idee del tecnico italiano. Durante il ritiro statunitense però, il giocatore decide di stupire la squadra e il club mostrando anche un'altra sua dote nascosta: la passione per il pianoforte.

La musica è parte integrante della vita quotidiana dei giocatori, specie durante la preparazione estiva, ma in questo caso nessuno si aspettava che questo genere di musica potesse scuotere la squadra e l'intero Real Madrid. In hotel, probabilmente a colazione, Tchouaméni vede un pianoforte appostato in sala. Prima di lasciare la sala dopo aver consumato il pasto, decide così di deliziare i propri compagni di squadra con una performance che è a dir poco da brividi. Il giocatore si siede davanti al piano e a un certo punto tutto diventa magico.

Il giocatore inizia a suonare una delle melodie più note note di Ludovico Einaudi e tutto diventa magico. Rodrygo riprende con un video la performance del suo compagno di squadra e mano a mano tutti gli altri si accodano alle spalle del francese per sentire e vedere cosa è capace di fare. A un certo punto anche Davide Ancelotti, figlio di mister Carlo, si avvicina stupito al giocatore esaltandone il talento. Colui il quale resta invece appoggiato al pianoforte fino alla fine è Camavinga. Quest'ultimo già nel mese di novembre scorso fu immortalato in un altro video proprio insieme a Tchouameni mentre si divertivano a suonare un pezzo a quattro mani.

Entrambi sono infatti appassionati di pianoforte e quando possono – in ritiro o a casa – cercando di dilettarsi con quello che il loro grande diversivo dopo il calcio. A novembre si esibirono insieme al pianoforte durante il ritiro della Francia per i Mondiali 2022 in Qatar. Anche in quel caso il successo fu garantito e migliaia di tifosi francesi, specie per la giovane età, hanno apprezzato la performance di entrambi i giocatori che nonostante gli impegni sul campo cercando di non rinunciare mai all'altra loro grande passione.