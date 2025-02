video suggerito

Taranto e Turris a rischio esclusione dalla Serie C: tutti gli scenari e come cambia la classifica Taranto e Turris a rischio esclusione dalla Serie C, è il giorno della verità: tutti gli scenari e come può cambiare la classifica del girone C.

A cura di Vito Lamorte

Taranto e Turris rischiano l'esclusione dalla Serie C: oggi è il giorno della verità per il girone C. Tutti i club della terza serie professionistica devono dimostrare "l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef (anche relative a incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e del Fondo Fine Carriera dovuti, fino alla chiusura del trimestre 1 novembre – 31 gennaio 2025": la data è slittata di un giorno, quindi a lunedì 17 febbraio, visto che il 16 cadeva di domenica.

Due sono i club con i fari puntati: Taranto e Turris stanno vivendo due situazioni complicate a livello finanziario e già sono state abbondantemente penalizzati in precedenza per inadempienze: come noto, la formazione campana è stata già sanzionata con 11 punti di penalizzazione, quella pugliese con 19.

I pugliesi stanno giocando da diverse settimane con i giovani mentre i campani stanno scendendo in campo con la prima squadra ma nelle ultime giornate non avevano nemmeno i gagliardetti da scambiare prima del fischio d'inizio.

Taranto e Turris a rischio esclusione dalla Serie C: tutti gli scenari

Questi sono i possibili scenari.

Le pendenze verranno saldate e il residuo delle precedenti scadenze : le due società eviteranno nuove penalizzazioni.

: le due società eviteranno nuove penalizzazioni. Verrà saldato solo il trimestre novembre-gennaio e non le precedenti (o viceversa) : scatterà una nuova decurtazione di punti.

: scatterà una nuova decurtazione di punti. Inadempienza totale e nessuna pendenza sarà saldata: in questo caso Turris e Taranto saranno esclude dal campionato di Serie C.

Come può cambiare la classifica del girone C di Serie C

Cosa può accadere in caso di esclusione dal campionato di Taranto e Turris? Comporterebbe uno stravolgimento della classifica perché tutti i punti conquistati dalle avversarie sul campo verrebbero sottratti.

Se venisse escluso solo il Taranto: Giugliano, Team Altamura, Casertana e Messina sarebbero le squadre che perderebbero di più perché hanno incontrato i rossoblù anche nel girone di ritorno: perderebbero 6 punti. La sorte sarebbe benevola con Audace Cerignola ed Avellino, che manterrebbero lo stesso numero di punti.

In caso di esclusione della Turris: a sorridere sarebbe solo l'Audace Cerignola, che allungherebbe a +6 sia dal Monopoli che dall'Avellino, e il Benevento si ritroverebbe secondo. Sei punti in meno per il Trapani.

Se dovessero essere escluse sia Taranto e Turris: sarebbero Trapani e Casertana a pagare di più con 10 punti in meno. I siciliani finirebbero fuori dalla zona play-off mentre i campani, insieme al Messina, sarebbero i candidati principali per lo spareggio salvezza. In testa alla classifica il Cerignola si porterebbe a +6 dall'Avellino e +8 dal Benevento.