Josè Mourinho tifa Italia al prossimo Europeo che inizierà l'11 giugno con gli azzurri che debutteranno a Roma contro la Turchia. Il nuovo allenatore della Roma lo ha fatto capire chiaramente in questa vigilia che lo vedrà coinvolto direttamente durante il torneo continentale nell'esclusiva veste di commentatore televisivo. Dopo l'esonero dal Tottenham, infatti, lo Special One ha sottoscritto un contratto come ospite d'onore per analizzare le principali partite e protagoniste a Euro 2020 e non ha lesinato parole d'elogio verso Roberto Mancini e l'Italia.

La nostra Nazionale è tra le favorite sulla carta per la vittoria di Euro 2020: Roberto Mancini ha costruito un gruppo unito, vincente, che piace ai tifosi e che ha riportato il sereno dopo le turbolenze della gestione Ventura. E' vero, le ultime esclusioni e le scelte fatte per portare la lista definitiva all'Uefa hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno ma la rosa è competitiva e le vibrazioni positive. Lo sostiene anche lo Special One che subito dopo l'Europeo volerà in Capitale per abbracciare la sua nuova avventura romanista, la seconda in Serie A.

L’Italia ha giocatori che sono ricchi di talento, la squadra possiede una buona conoscenza tattica, il ct sa giocare in diversi modi in base alle occasioni e ai giocatori. Roberto Mancini è riuscito nell'intento di dare più qualità in attacco, ma non ha perso la sua natura e sa come competere ad alti livelli in un torneo lungo e complicato.

Insomma: l'Italia di Mancini ha un tifoso in più e d'eccezione che seguirà i colori azzurri, ovviamente, anche per interesse personale visto che alcuni giocatori della Roma fanno parte della spedizione azzurra: "Ovviamente mi concentrerò sui miei giocatori della Roma. Ci sono Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante che valuterò attentamente. L’Italia è bel complesso una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza, può fare solamente bene".

Il punto di forza, per Mourinho è Roberto Mancini, "un tecnico maturo ed esperto che da più di 20 anni allena su panchine prestigiose: ha migliorato la squadra sotto ogni aspetto e è più che pronto ad affrontare il Torneo dimostrando di essere capace di vincere durante le qualificazioni"