Spalletti ha deciso quasi tutti i convocati dell’Italia agli Europei: chi rischia di stare fuori

A cura di Vito Lamorte

Luciano Spalletti ha praticamente deciso la rosa dell'Italia che giocherà EURO 2024. In occasione della presentazione di Vivo Azzurro Tv, il CT è intervenuto dal palco della Lanterna di Fuksas e ha parlato così delle convocazioni che opererà in vista del torneo continentale: "Noi abbiamo questa finestra aperta sui nostri sportivi, non dobbiamo dare la sensazione di avere a che fare con dei bambini viziati, ma di avere a che fare con professionisti serissimi. Poi sono lì a perfezionare questa convocazione, per il 70/80% è già fatta, c’è però questo 20% aperto per abbracciare chi ci dimostra di volerne fare parte o per far uscire chi pensa che questa maglia sia un giochino".

La Nazionale farà il suo esordio agli Europei il 15 giugno con l'Albania a Dortmund e c'è grande curiosità sulla formazione che Spalletti ha in mente per quel giorno. Il commissario tecnico si è sbilanciato sul fatto che la rosa è praticamente fatta ma ha lasciato aperto uno spiraglio per queste ultime battute di stagione.

L'ex allenatore di Napoli, Inter e Roma ha proseguito così in merito alle scelte che farà: "I dubbi sono quelli che abbiamo detto fino a questo momento qui. Riguarda quella piccola percentuale. Noi dobbiamo avere dubbi fino in fondo. In alcuni casi abbiamo messaggi ben chiari di quello che possono mettere a disposizione questi ragazzi, in altri… alcuni devono ancora riuscire a mettere a posto la pressione che poi subiscono e le problematiche che hanno anche individualmente. C'è un ambiente interno e uno esterno nel calcio, per dare il meglio di noi stessi servono tutti e due. Al di là che nasca una squadra forte dove uno possibilmente va nelle interviste e parla anche dei compagni di squadra. Sarebbe bello sentire parole sui compagni di squadra. Così diventa tutto più facile e chiaro".

Queste parole dimostrano che Spalletti ha le idee chiare ma che vuole tenersi aperta qualche valutazione fino alla fine.

Ancora non è chiaro come l'Italia giocherà agli Europei e soprattutto chi sono gli uomini già certi di una maglia da titolare. Il CT Spalletti aveva affermato di voler ‘provare il 3-4-2-1’ come modulo di base, visto che in molti lo fanno nei club ma non è ancora certo che l'idea iniziale della Nazionale in Germania sarà questa.

Ci sono da valutare ancora alcuni giocatori a livello fisico in queste ultime uscite ma, grosso modo, i convocati dovrebbero essere già decisi. Pochi dubbi, che verranno sciolti nelle prossime settimane.

Portieri: Donnarumma, Vicario (sicuri), Meret e Carnesecchi (in ballottaggio).

Difensori: Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Bastoni, Buongiorno, Acerbi, Mancini (sicuri), Cambiaso, Bellanova, Udogie, Scalvini (in ballottaggio).

Centrocampisti: Barella, Pellegrini, Jorginho, Locatelli, Frattesi, Cristante (sicuri), Bonaventura, Folorunsho, Colpani (in ballottaggio).

Attaccanti: Chiesa, Retegui, Raspadori, Scamacca (sicuri), Zaccagni, Zaniolo, Orsolini (in ballottaggio).