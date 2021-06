Domani sarà passato un mese esatto dal giorno che ha segnato uno spartiacque nella storia recente della Roma. Il 4 maggio scorso i giallorossi annunciavano José Mourinho come nuovo allenatore per la prossima stagione e da quel giorno la città si è chiesta quando lo Special One sarebbe sbarcato nella capitale per essere presentato a stampa e tifosi. Il momento non è ancora arrivato. Mou si sta facendo attendere, mentre tra i tifosi della Roma impazza la mania per l'ex allenatore del Tottenham, tra opere d'arte, pizze e gelati dedicati al portoghese. Non c'è ancora alcuna certezza né sulla data né sul luogo della presentazione, solo molte ipotesi a cui Dan e Ryan Friedkin, come già accaduto con l'annuncio dello stesso Mourinho, difficilmente daranno riscontro.

Gli impegni di Mourinho da commentatore degli Europei

L'unica sicurezza è che lo Special One sarà presentato in grande stile. Il suo sbarco a Roma sarà un evento per l'intera città, poiché la nuova proprietà ha ancora voglia di stupire i suoi tifosi, dopo averlo già fatto ingaggiando un allenatore da 25 titoli in carriera. Per questo, non ci si dovrà stupire troppo se Mou dovesse arrivare nella capitale senza alcun preavviso, mentre la data in cui sarà reintrodotto alla stampa italiana dovrà essere necessariamente annunciata in anticipo. Di certo c'è anche l'impegno che l'ex tecnico del Manchester United ha con l'emittente radiofonica inglese Talksport, per la quale commenterà otto partite dei prossimi Europei: le tre partite dell'Inghilterra ai gironi, un ottavo di finale, due quarti, una semifinale e la finale, in programma l'11 luglio. Impossibile, comunque, che si giunga fino a quest'ultima data, in quanto il raduno della squadra a Trigoria è previsto per i primi giorni del prossimo mese. José Mourinho dovrà, dunque, dividersi tra i suoi impegni da commentatore degli Europei e da nuovo allenatore della Roma, con la dirigenza giallorossa che avrà il compito di scegliere la data giusta per presentarlo ai tifosi.

La possibile data della presentazione di Mourinho alla Roma

Con lo stadio Olimpico fuori uso a causa degli Europei, l'ipotesi che prende più forza, raccontata dal Corriere dello Sport, è quella di un grande evento alle Terme di Caracalla, da programmare per il 17 giugno. Quel giorno, infatti, sarà il ventennale dell'ultimo scudetto vinto dai capitolini. La ricorrenza sarebbe perfetta per mostrare ai sostenitori giallorossi l'uomo che avrà il compito di riportare al successo la Roma. Anche il luogo sarebbe in linea con le scelte della società, vogliosa di produrre un evento spettacolare e in grado di stupire la città. I Friedkin, però, avrebbero in mente una presentazione accessibile a tutti, anche a chi non potrà essere presente in loco e non avrà la possibilità di seguire il primo approccio di Mourinho con la Roma in tv. Per questo, come riportato dalla Repubblica, si fa strada l'ipotesi di allestire almeno cinque o sei maxischermi in tutta la città e soprattutto nelle periferie. Al momento si tratta soltanto di un'idea, che dovrà essere sviluppata grazie all'aiuto di sponsor interessati alla promozione dell'evento e alla concessione di diverse autorizzazioni da parte delle istituzioni. Il piano B porterebbe a Trigoria, ma non sono da escludere location a sorpresa. L'intento dei Friedkin, però, è chiaro: rendere spettacolare, imprevedibile e accessibile a quante più persone possibile il primo giorno di José Mourinho da nuovo allenatore della Roma.