Szczesny spiega a suo figlio la dura legge dello sport: è l’immagine più dolce dei Mondiali L’avventura della Polonia si conclude agli ottavi di finale dopo il 3-1 subito dalla Francia di Mbappè. Grande delusione, soprattutto per un tifoso particolare: è Liam, consolato a fine match da papà Wojciech.

A cura di Alessio Pediglieri

Per la Polonia e per Wojciech Tomasz Szczęsny i Mondiali in Qatar si sono fermati al 90′ della sfida agli ottavi di finale contro la Francia. Troppo forti i campioni del Mondo in carica, troppo devastante Kylian Mbappè che quasi da solo ha risolto il match e indicato la strada per i quarti di finale ottenuti con un perentorio 3-1 finale. Una sconfitta che per la nazional polacca pesa ma che viene lenita dalla consapevolezza di aver ceduto ad un avversario tra i più forti e titolari. E che diventa una lezione di vita e di sport per un tifoso moltoparticolare.

C'era giustamente chi sperava nel classico miracolo sportivo, in un verdetto che non tenesse conto della differenza tecnica e qualitativa che sulla carta non dava scampo alla Polonia. Era il figlio di Szczęsny, Liam che proprio a ridosso del match più importante del torno iridato in Arabia aveva raggiunto il papà per vivere insieme l'avventura mondiale. Tutto documentato e filmato rigorosamente via social con immagini che ritraggono il numero uno della Polonia e della Juventus attendere e poi abbracciare amorosamente il proprio piccolo, appena giunto in terra qatariota.

Immagini emozionanti, che hanno fatto seguito ad una piccola storia familiare del piccolo Liam che era iniziata qualche giorno fa (e rigorosamente documentata sui profili ufficiali di mamma e papà) con l'orgoglio dei genitori. Soprattutto di Wojciech che, nel ritiro mondiale polacco, ha dovuto fare di necessità virtù come tutti i suoi compagni, centellinando al minimo i contatti extra calcio, anche quelli familiari.

Poi, l'arrivo del piccolo Liam per il momento più bello e delicato dell'avventura della Polonia, nell'impari sfida alla Francia. Mentre papà Wojciech provava ancora una volta a sorprendere tutti e condurre verso un altro successo la propria Nazionale, mamma Marina e il piccolo Liam, in rigorosa divisa della nazionale, hanno assistito al match.

Sogni di bambino alimentati dalle parole di papà che dopo il match contro l'Argentina e l'approdo agli ottavi di finale, aveva rivolto al piccolo Liam un ultimo pensiero: "Papà non torna a casa". Sogni infranti sulle giocate di Mbappè, fino all'epilogo che tutti sappiamo, con i tre gol che hanno superato Szczęsny e messo fine al mondiale. Anche nell'immaginario del piccolo Liam che a fine gara è scoppiato in un pianto disperato, subito consolato tra le braccia di papà pronto a confortarlo in un'onda d'affetto che ha lenito di certo l'amarezza di non aver potuto proseguire l'avventura in Qatar.