Svolta nel processo sulla morte di Emiliano Sala: Henderson si dichiara colpevole Prima novità degna di nota nel processo sulla morte di Emiliano Sala, il centravanti che perse la vita in un terribile incidente aereo, mentre sorvolava il Canale della Manica per trasferirsi dal Nantes al Cardiff. David Henderson, ovvero il 66enne che ha organizzato il maledetto volo del bomber, si è dichiarato colpevole di una delle accuse mosse nei suoi confronti.

A cura di Marco Beltrami

Il 31 ottobre Emiliano Sala avrebbe compiuto 31 anni. E invece la sua vita è stata spezzata quasi 3 anni fa, in un terribile incidente aereo, mentre sorvolava il Canale della Manica per trasferirsi dal Nantes al Cardiff. Una vicenda tutta da chiarire e che è oggetto anche di un processo, che ha fatto registrare oggi la prima novità degna di nota. David Henderson, ovvero il 66enne che ha organizzato il maledetto volo in aereo del bomber, si è dichiarato colpevole di una delle accuse mosse nei suoi confronti.

Nel giorno dell'apertura del processo nei suoi confronti, David Henderson si è dunque dichiarato colpevole. Il pilota britannico 66enne è stato colui il quale ha noleggiato il volo su richiesta dell'intermediario Willie McKay e di suo figlio Mark, l'agente incaricato dal Nantes di effettuare il trasferimento di Sala al Cardiff. Henderson ha dunque ammesso parte delle accuse a suo carico, ovvero quelle relative al tentativo di trasportare un passeggero senza valida autorizzazione.

Nessuna discussione dunque su questo durante il processo che dovrebbe durare due settimane, al contrario di quelle per aver agito in modo sconsiderato o negligente, mettendo così in pericolo l'elicottero su cui viaggiava Sala. Un'accusa di cui Henderson invece dovrà difendersi di fronte ai giurati che, hanno dovuto confermare di non essere tifosi del Cardiff quando sono stati selezionati per i dibattiti di apertura del processo.

La speranza è che venga fatta chiarezza al più presto chiarezza su una vicenda che ha scioccato il mondo del calcio e stravolto la famiglia di Emiliano Sala. Basti pensare che il papà del calciatore morì pochi mesi dopo d'infarto, mentre sua sorella Romina la scorsa estate ha tentato il suicidio. Un'altra famiglia è stata distrutta da questa tragedia, quella del pilota dell'aereo privato David Ibbotson. Il corpo dell'uomo deceduto nello schianto, non è mai stato ritrovato e giace sul fondo del canale della Manica.