Subiscono gol 8 secondi dopo il calcio d’inizio: il pasticcio irreale di difensori e portiere Clamoroso errore sul calcio d’inizio del portiere e gol subito dopo 8 secondi: l’attaccante non deve far altro che depositare la palla in porta.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio è sempre in evoluzione e c'è sempre più ricerca in qualsiasi situazione per avere dei vantaggi sugli avversari. Dalle varie soluzioni sui calci piazzati fino al grande lavoro mentale da parti di alcuni club per acquisire consapevolezza in alcune situazioni. Passi fa gigante sono stati fatti e altri se ne faranno, ma spesso capita di incappare in qualche errore.

Un esempio lampante può essere quanto accaduto nel campionato olandese Under 21, durante la sfida tra Feyenoord e Ado Den Haag. La squadra ospite si è resa protagonista di una giocata che ha fatto molto discutere e ha creato molto clamore per come si è sviluppata.

Il Den Haag ha battuto il calcio d'inizio e ha commesso una serie di errori surreali che sono costati carissimo alla squadra ospite: i due difensore centrali hanno lasciato scorrere il pallone verso il portiere e sono scattati in avanti sperando in un passaggio lungo ma l'estremo difensore non ha stoppato bene, con la situazione che si è complicata.

Un attaccante del Feyenoord si era lanciato in pressing da solo e appena ha capito che poteva essere una occasione da sfruttare si è lanciato sul pallone ed è andato in porta senza troppi problemi. Nemmeno gli ultimi uomini del Den Haag perché il portiere è scontrato contro un suo compagno e Nesto Groen si è involato verso il gol senza nessun ostacolo.

È evidente che si tratta di una situazione provata in allenamento perché tutti hanno una posizione precisa e per il modo in cui gli ultimi uomini lasciano passare il pallone ma l'errore tecnico del portiere ha portato una ipotetica situazione di vantaggio ad un disastro.

Il video è diventato subito virale sui social, con i tifosi e osservatori increduli per lo spiacevole infortunio che ha visto protagonista i giovani calciatori dell'Ado Den Haag.

La prima squadra del Den Haag è stata retrocessa dall'Eredivisie la scorsa stagione e ora si trova in fondo alla seconda divisione in Olanda: il loro attuale allenatore è Dirk Kuyt, ex stella del Liverpool e della nazionale olandese.