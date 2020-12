Dopo la notizia dell'iscrizione tra gli indagati di Fabio Paratici, emergono nuovi dettagli sull'esame farsa che Luis Suarez diede lo scorso 17 settembre all'Università per stranieri di Perugia. L'ordinanza della Procura di Perugia, descrive infatti anche il contenuto delle email inviate dalla professoressa Stefania Spina all'ex attaccante del Barcellona, con le quali la donna aiutò il giocatore ad arrivare preparato all'appuntamento con la commissione d'esame.

L'indagine della Procura umbra fa dunque chiarezza sul contatto tra l'ateneo e il giocatore. "Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l'esame", scrive la Spina al giocatore prima di inviare all'esaminatore Lorenzo Rocca, qualche ora più tardi, il ‘binario' da seguire durante l'esame: ovvero il pdf che Suarez avrebbe dovuto imparare a memoria e studiare anche durante il volo dalla Spagna all'Italia.

La telefonata all'amica e il consiglio a Suarez

Nel documento di 48 pagine della procura umbra, si legge inoltre che ‘per maggiore sicurezza la Spina ha fatto precedere l'invio del pdf a Rocca da una telefonata con la quale raccomandava all'esaminatore di limitare le sue domande al testo che gli avrebbe inviato, perché al di fuori di esso il calciatore avrebbe saputo rispondere solo in spagnolo e, anche sulle parti che aveva imparato a memoria, avrebbe fatto verosimilmente fatica ad esprimersi in italiano‘.

Tra le intercettazioni contenute nell'ordinanza emessa dalla procura, per la sospensione di Stefania Spina, Lorenzo Rocca, del Rettore Giuliana Grego e del Direttore Generale Simone Olivieri, è presente anche la trascrizione di una telefonata tra la Spina e un'amica: "Ho dovuto fà lezione a quest’alunno eccellente sudamericano, che lui me parlava in spagnolo praticamente perché lui ce provava a parlà italiano… lui guarda era n’A1 preciso, un principiante assoluto. Ohhhh, aabbiamo fatto 10 ore quindi insomma alla fine n’é manco poco. Insieme abbiamo costruito questo testo… gliel’ho scritto… gliel’ho mandato… gli ho detto ’Luis studia questo… vai lì… e lui oggi m’ha detto ‘Stai tranchilla porché io lo estudio in l’avion’".