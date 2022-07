Prosciolta l’avvocata della Juve per l’esame di Suarez: a processo gli ex vertici dell’università Verranno processati gli ex vertici dell’università di Perugia per l’esame farsa di Luis Suarez. Prosciolta l’avvocata Maria Cesarina Turco, legale incaricata dalla Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Dovranno affrontare il giudizio gli ex vertici dell'Università per Stranieri di Perugia per l'esame farsa per la conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020. Il rinvio a giudizio riguarda l’ex rettrice dell’Università di Perugia, Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, che all’epoca guidava il Centro di valutazione e certificazioni linguistiche. Gli imputati dovranno rispondere a vario titolo di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falsità materiale.

Prosciolta l’avvocata Maria Cesarina Turco, che era la legale incaricata dalla Juventus. Il proscioglimento dell’avvocata era stato già avanzato dalla procura guidata da Raffaele Cantone: a suo carico c’era stata un’indagine per falso ideologico in relazione alle procedure dell’esame di Suarez.

Secondo l’accusa, l’esame sostenuto dall’attaccante allora al Barcellona avrebbe portato, “vantaggi patrimoniali” all’Università degli stranieri di Perugia e, secondo quanto spiegato dai pm, i vertici si sarebbero mossi ai fini di procurare all’Ateneo “il profitto derivante sia dal corrispettivo per l’iscrizione all’esame e per il corso on line di preparazione fornito al calciatore Suarez per un importo di 1.748 euro, nonché i vantaggi patrimoniali derivanti dalla prospettata attivazione di un rapporto convenzionale con la Juventus per future stabili collaborazioni nel settore della formazione linguistica di calciatori stranieri, anche del settore giovanile e dalla diffusione a livello internazionale dell’immagine dell’Ateneo, sui principali media nazionali ed esteri”.

Secondo i magistrati di Perugia l’accusa di rivelazione di segreto di ufficio fa riferimento all’invio della professoressa Spina di una mail al calciatore che conteneva “il file pdf contenente l’intero svolgimento della prova tenutasi poi il 17 settembre 2020”. La stessa professoressa, insieme all’ex rettrice Giuliana Grego Bolli e all’ex dg Simone Olivieri, sono anche accusati di falso ideologico e materiale poiché “attestavano falsamente l’effettuazione della procedura di accertamento della conoscenza della lingua italiana al livello B1 in capo a Suarez, requisito necessario per il conseguimento della cittadinanza italiana, mentre la verifica di tale conoscenza era fittizia in quanto il contenuto specifico delle modalità e dei temi della prova di esame era stato predeterminato e reso noto all’esaminando”.

Il processo inizierà l'11 gennaio 2023.