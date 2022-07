Stupore sul volo Ryanair che parte da Torino: c’è Antonio Conte tra i passeggeri Come mai tanto clamore per una decisione del genere? Tutto nasce dalla decisione del tecnico di viaggiare a bordo di un volo economico nonostante il ricco stipendio che percepisce a Londra. Ma non è l’unico ad aver fatto una scelta del genere.

Un viaggiatore sorpreso dalla presenza di Antonio Conte su un normale volo di linea a costi contenuti.

Al viaggiatore che aveva già preso posto a bordo del volo che lo avrebbe condotto non sembrava vero. Aveva già sistemato il bagaglio leggero e si guardava intorno. Quando s'è visto arrivare accanto un uomo con un look molto casual e sul viso un paio di occhiali da sole non credeva ai suoi occhi.

Chi era quella persona? Cosa aveva di così speciale? La reazione del passeggero è stata di stupore e sorpresa sia per l'insolita coincidenza sia per il rapporto qualità/prezzo scelto per salire a bordo dell'aereo diretto da Torino a Londra.

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nemmeno si è accorto di essere protagonista di un breve video. È stato immortalato nelle immagini dal cittadino britannico ancora incredulo. Cosa c'è di strano? Nulla, in apparenza. La curiosità è nei costi dell'imbarco scelto per il trasferimento dall'Italia all'Inghilterra.

Il tecnico del Tottenham si guarda intorno mentre è a bordo del volo da Torino diretto a Londra.

Dodici sterline, poco meno di 14 euro è il prezzo del biglietto pagato dall'ex ct della Nazionale, tecnico di Juventus e Inter. Una cifra irrisoria, di quelle ‘popolari'. Una situazione che ha attirato l'attenzione dei media inglesi sulla morigeratezza del manager: avrebbe potuto prendere un volo con agi maggiori oppure addirittura servirsi di un jet privato, ha preferito servirsi di un ‘comune' volo di linea.

Come mai tanto clamore per una decisione del genere? Tanta meraviglia per quella che secondo i tabloid è una ‘straordinaria' normalità nasce da un dettaglio: lo stipendio che Conte percepisce. Il Tottenham gli versa un ingaggio di 280 mila sterline a settimana (in euro sono 325 mila e rotti), in un mese guadagna 1 milione 303 mila e rotti euro, in un anno arriva toccare l'asticella dei 17 milioni di euro circa.

La scelta di Conte non è stata un'eccezione. Di recente è stato anche un altro grande protagonista del calcio europeo a far parlare di sé: Robert Lewandowski è stato individuato in aeroporto, in sala partenze, mentre attendeva di imbarcarsi su un volo commerciale per tornare a casa (a Monaco di Baviera) dopo le vacanze in Spagna.

Oltre al godersi sole, mare e riposo a Maiorca l'attaccante polacco ha avuto anche l'opportunità di recarsi a Ibiza. Non solo per diletto… lì avrebbe incontrato l'allenatore del Barcellona, Xavi, che lo ha individuato quale rinforzo per la prossima stagione.