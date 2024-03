Storico momento in Portogallo, una voce spacca il silenzio dello stadio: è l’arbitro che spiega il VAR Durante una partita di Liga Portugal, la decisione dell’arbitro e del VAR è stata annunciata per la prima volta in diretta agli altoparlanti dello stadio: gol ospite annullato per fuorigioco. Il pubblico di casa, ammutolito è scoppiato così in un applauso liberatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Anche in Portogallo è crollato l'ultimo tabù nel mondo del calcio moderno avvicinando gli arbitri al pubblico, nel tentativo di fare maggiore chiarezza sulle decisioni prese in campo ed evitare polemiche. Così, nel massimo campionato, durante Rio Ave-Braga, il momento storico: allo stadio Do Rio Ave, cala improvvisamente il silenzio e si sente solo la voce del direttore di gara che spiega la decisione del VAR in diretta con l'annullamento del gol della squadra ospite.

Una partita senza grandi emozioni e che poco ha da dire nella Liga Portugal il massimo campionato lusitano dove il Braga, ai bordi della Zona Coppe, è ospite del Rio Ave squadra da metà classifica. Eppure una partita quasi anonima è diventata storica per il calcio portoghese quando al 64′ minuto di gioco è dovuto intervenire il VAR su un gol segnato dagli ospiti con Banza.

La posizione irregolare evidenziata dal VAR in occasione del gol annullato

A prendersi la scena è stato il direttore di gara, Fabio Verissimo in occasione dell'episodio più importante – e decisivo – del match. Al 64′ il Braga segna un gol, ma la rete viene quasi subito annullata dopo la revisione fatta da parte del VAR. Dalla sala moviola si sono riviste le immagini dell'azione sotto analisi fino alla decisione finale: offside iniziale e tutto da cancellare. Un momento come moltissimi altri che si vedono oramai in ogni parte durante le partite, ma che è diventato a suo modo unico e che ha riscritto la storia del calcio portoghese.

Il pubblico di casa, già in fibrillazione per l'esito della scelta arbitrale che porterebbe il Rio Ave sotto di un gol vedendo l'arbitro pronto a prendere la decisione ammutolisce all'improvviso. Allo stadio cala il silenzio e si sente solamente una voce, quella di Verissimo che agli altoparlanti spiega in diretta ai tifosi cosa sta accadendo: confermato il fuorigioco, annunciando in tempo reale per la prima volta allo stadio la decisione del VAR. Senza ulteriori motivazioni: al momento ciò che si sono detti gli arbitri resterà un segreto, fino alla prossima "rivelazione".