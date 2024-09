video suggerito

Storica disfatta per la Cina nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: il Giappone la umilia con 7 gol Clamoroso successo della nazionale giapponese nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026: 7-0 ad una irriconoscibile Cina che ha subito una storica umiliazione. “La paura di fallire è stata la chiave” ha sottolineato il ct dei Samurai Blue ricordando che nelle ultime due occasioni, il Giappone aveva fallito la partita inaugurale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Per le partite valide per la terza fase di qualificazione ai Mondiali 2026 della zona asiatica ha fatto scalpore il successo del Giappone sulla Cina: 7-0 per i Samurai Blue contro un avversario inesistente. La nazionale allenata da Ivankovic inizia così nel peggiore dei modi il Gruppo C, con una storica umiliazione.

La partita perfetta del Giappone: 7-0 alla Cina

Non c'è stata partita sin dall'inizio con il Giappone che dopo 45 minuti si trovava già in vantaggio 2-0: Endo al 12′ e Mitoma al 45′ avevano già indirizzato il match doe la Cina ha ricevuto il colpo di grazia ad inizio ripresa. Ci ha pensato l'attaccante del Monaco, Minamino in 5 minuti con una doppietta. Sul 4-0 la partita ha preso una pessima china per la nazionale cinese che non è più riuscita a reagire, crollando ingloriosamente nel finale, subendo altri tre gol tra il 77′ e il 90′.

Riscatto Giappone, sfatato l'incubo del debutto

L'esordio nelle qualificazioni mondiali era diventato una sorta di tabù per la Nazionale giapponese che aveva perso malamente la gara iniziale nelle ultime due occasioni. Alla fine, però, l'incantesimo è stato infranto, grazie anche a Minamino che ha contribuito allo storico successo: "Facevo parte della nazionale quando abbiamo perso la partita d'apertura l'ultima volta e avevamo il timore che si ripetesse il tutto, e che anche in questa occasione le cose si sarebbero complicate notevolmente". "Si sono preparati particolarmente bene" ha poi sottolineato il ct Hajime Moriyasu: "La paura e l'amarezza per le delusioni passate hanno fatto il resto".

Qualificazioni Mondiali 2026, la situazione

In Asia la terza fase delle qualificazioni ai Mondiali 2026 sono appena iniziate. Il Giappone ha confermato di essere la formazione da battere all'interno del Gruppo C dove la Cina – che già si era qualificata in extremis – rischia di compromettere ogni possibilità. Le prime due squadre di ogni girone si qualificano automaticamente per le fasi finali del Mondiale che si terrà nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti.