Steven Zhang avvistato a Milano con il suo nuovo giocattolo: una McLaren da 3 milioni Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha dato sfoggio per le vie di Milano del suo ultimo acquisto una McLaren dal valore eccezionale realizzata in pochissimi modelli.

A cura di Marco Beltrami

Il presidente Zhang sale a bordo della McLaren (Foto Twitter @Pedrito141414)

Non solo calcio. Steven Zhang, il giovane presidente dell'Inter, è un grande appassionato anche dei motori e in particolari delle auto. L'imprenditore e dirigente, numero uno anche di Suning International divisione internazionale di Suning Holdings Group, dispone di un parco vetture notevole (non manca anche una Ferrari 488 Pista), a cui ha aggiunto ultimamente un altro gioiello. Si tratta della McLaren Speedtail, una macchina che non passa inosservata. Proprio durante le sue sortite meneghine, Zhang ha conquistato l'attenzione a bordo del suo bolide grigio.

Una macchina molto diversa da quella Fiat 500 personalizzata con i colori dell'Inter che ha utilizzato spesso e volentieri per recarsi al centro sportivo della formazione di Inzaghi. La McLaren Speedtail, realizzata in soli 160 modelli, è una macchina assai rara da vedere e che appunto per il suo design particolare catalizza l'attenzione. Un "giocattolo" da circa 3 milioni di euro, per Zhang che è uno degli uomini più ricchi della Cina. Basti pensare che il patrimonio di famiglia si aggirava nel 2021 su circa 14 miliardi di dollari e che suo padre Zhang Jindong fondatore e presidente onorario di Suning.com, una delle più importanti società cinesi nel settore della vendita al dettaglio, era il 170° uomo più ricco al mondo.

Inutile sottolineare come la McLaren Speedtail sia un gioiello da tutti i punti di vista. Design, comfort, prestazioni, elettronica, si tratta di una vettura eccezionale, la quarta della famiglia delle Ultimate Series, dopo i modelli Senna, P1 e F1. La casa automobilistica inglese, fondata nel 1985, produce autovetture sportive ad alte prestazioni e ha realizzato quella che è stata definita come l'auto più efficiente di sempre dal punto di vista aerodinamico. Un mix di "innovazione ed eleganza", che può contare su un ambiente interno, impareggiabile anche grazie all'uso straordinario del vetro, che prende spunto anche dall'iconica McLaren F1. La Speedtail è stata realizzata in soli 160 modelli.

Dotata di un gruppo motopropulsore ibrido pionieristico da 1070 CV al suo interno, si tratta della vettura capace di raggiungere la velocità più alta tra quelle create dalla McLaren, superando persino la F1. Può spingersi infatti fino ai 403 km/h, e raggiunge i 100 km/h in 3 secondi, i 200 in 6.6 secondi e i 300 in 13 secondi. Un vero e proprio bolide, impressionante dunque da tutti i punti di vista. Il prezzo? Ovviamente esagerato, circa 3 milioni di euro, per quello che è un capolavoro su quattro ruote riservato a pochissimi eletti e grandi appassionati. In realtà il costo di un modello nuovo della Speedtail si aggirava sui 2.5 milioni di euro, ma per acquistare una delle vetture già prodotte e poi messe all'asta sono necessari almeno 3 milioni. E ora tra i possessori della McLaren c'è anche il giovane presidente dell'Inter che ne ha fatto sfoggio in giro per le strade di Milano, catalizzando l'attenzione.