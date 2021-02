Spezia-Milan è l'anticipo del sabato sera della 22a giornata di campionato di Serie A 2020-2021. La sfida si giocherà allo Stadio Picco di La Spezia e si terrà sabato 13 febbraio alle ore 20.45, e seguirà il big match tra Napoli e Juventus. Italiano che ha creato una squadra bella da vedere e anche molto compatta cercherà di rendere difficile pure la vita alla capolista Milan, che è reduce dal 4-0 al Crotone. I liguri hanno già battuto in stagione Roma (in Coppa Italia) Napoli e Sassuolo. Pioli spera di avere ancora un super Ibrahimovic, che ha superato il muro dei 500 gol in carriera. Spezia-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutti gli anticipi del sabato sera.

Dove vedere Spezia-Milan in TV e streaming

Il match tra lo Spezia e il Milan si giocherà sabato 13 febbraio e si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. La partita potranno vederla anche gli abbonati di Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN e potranno farlo sul canale 209, DAZN 1. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo.

La diretta streaming di Spezia-Milan

Spezia-Milan, che è determinante sia per la zona salvezza che soprattutto per la lotta scudetto, sarà visibile anche in diretta streaming. Potranno seguire in streaming la partita tra lo Spezia e il Milan gli abbonati di DAZN, che hanno la possibilità di seguire tutti gli eventi online tramite pc, tablet, smartphone o Smart Tv. E anche gli abbonati di Sky potranno vedere l'incontro Spezia-Milan, ma potranno farlo solo coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento e chi lo ha fatto potrà vedere il match tra bianconeri e rossoneri grazie all'app di DAZN.