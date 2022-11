Spazza via il pallone fuori dal campo e si gira, succede l’imprevedibile: “Ho sentito gli applausi” Incredibile episodio in Belgio, con un difensore protagonista di un video che ha fatto il giro del mondo. In tanti chiedono che sia premiato.

A cura di Marco Beltrami

Jens Verhellen non si aspettava di vedere il suo nome fare letteralmente il giro del mondo. Quella che sembrava una partita come tutte le altre, si è trasformata in un'occasione per una clamorosa ribalta internazionale per questo semi-sconosciuto difensore belga. Tutto è nato da uno dei gol più strani e belli della storia del calcio, che è finito inevitabilmente sui social attraverso un sorprendente tam-tam mediatico.

La cornice è stata quella della quarta divisione del campionato belga, e in particolare il match tra il KVK Avelgem B e KSV De Ruiter. I padroni di casa si sono imposti con il risultato perentorio di 3-0 prendendosi la vetta del torneo. La sfida però più che per la loro prestazione dominante è diventata popolare per uno dei gol realizzati, ovvero quello di Verhellen. Terzino molto fisico e spesso anche ruvido, Jens si è sempre concentrato maggiormente sulla fase difensiva rispetto a quella offensiva.

Questa volta però è riuscito a bucare la rete avversaria in un modo a dir poco eccezionale. Il 24enne era l'ultimo baluardo difensivo in occasione di un'azione offensiva della sua squadra, quando in un rapido ribaltamento di fronte sono stati gli avversari a tentare il contropiede. Ecco allora che Verhellen uscendo dalla sua difesa ha anticipato un avversario fiondandosi velocemente sul pallone. Per evitare danni, ha spazzato via la sfera calciando con tutta la forza possibile.

L'obiettivo era quello di allontanare la palla per permettere alla squadra di recuperare posizioni, e invece ecco l'impensabile. Il pallone ha effettuato una traiettoria ad effetto clamorosa: inizialmente destinato a finire sul fondo, distante dalla porta, ecco la virata a sinistra a sorprendere il portiere per il più incredibile dei gol. Il terzino è stato il primo a restare senza parole, visto che dopo aver calciato si era addirittura girato per ritornare al suo posto sicuro che la palla sarebbe finita fuori dal campo.

Il video è diventato virale e c'è stato chi lo ha candidato anche al premio di gol più bello dell'anno. Il diretto interessato al portale belga Nieuwsblad ha raccontato: "Avevamo appena avuto un calcio d'angolo e poi gli avversari hanno organizzato un contropiede. La nostra squadra non era ancora organizzata. Sono il terzino destro, quindi ho calciato via quel pallone così abbiamo avuto il tempo di posizionarci bene. Improvvisamente tutti hanno iniziato ad applaudire. Quindi no, davvero non mi aspettavo di segnare un gol. L'ultima volta che ho segnato è stato quattro anni fa".

E ora proverà a calciare più spesso visto che "a volte ripaga". Verhellen è rimasto molto stupito da quanto accaduto poi sui social: "I compagni hanno inoltrato il video sui loro canali su Instagram e dev'essere lì che è diventato virale. Certo che è bello girare il mondo grazie a questo gol"