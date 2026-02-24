Spalletti svela cos’ha fatto Yildiz nell’allenamento prima di Juve-Galatasaray: “Voglio raccontarla”
Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno che la sua Juventus giocherà nei playoff di Champions contro il Galatasaray nel tentativo di centrare l'impresa ribaltando il 5-2 dell'andata. Il tecnico bianconero sorride per i recuperi di Yildiz e Bremer che a meno di sorprese dovrebbero essere entrambi della partita. In conferenza stampa Spalletti ha parlato di questi ed altri argomenti sottolineando come sarà importante anche il supporto del pubblico:
"Ci sono partite che non si giocano ma si compongono, serve la partecipazione dell'ambiente e noi abbiamo bisogno di loro". E poi Spalletti parla proprio di Yildiz e si sofferma sul turco sottolineando i pregi di un giocatore che nonostante la giovane età sia già diventato un punto di riferimento per squadra e ambiente. Un giocatore che non si tira mai indietro e che soprattutto domani vorrà restare in panchina. E a tal proposito Spalletti racconta un episodio: "Ve lo volevo raccontare…".
Nel corso dell'ultimo allenamento odierno Yildiz si è allenato parzialmente in gruppo e Spalletti spiega: "Oggi ha fatto un allenamento parziale, ma quando stavamo uscendo ha fatto il giro lungo e mi ha detto: ‘Mister, io ci sono'. Lo voglio raccontare per spiegare la forza di questo ragazzo". E a questo punto Spalletti si sofferma proprio sul turco anche dal punto di vista della personalità: "Per noi è già un leader anche se è molto giovane perché lui lo fa vedere nella serenità che arriva anche nei momenti difficili in allenamento e nella facilità di esplorare cose nuove anche quanto tutto sembra difficile".
E poi aggiunge ancora: "Yildiz ha la caratteristica del leader e anche caratterialmente ha fatto vedere nell'ultimo periodo la sua volontà di rimanere qui. Questo gli fa innalzare la personalità, e poi ci tiene. Tutto questo è sintomatico di questo ragazzo". Spalletti avrà a disposizione anche Bremer e ha fatto capire bene come il difensore brasiliano inevitabilmente sarà in campo: "Sarà convocato e può essere utilizzato. E anche lui fa parte di quella pasta lì… è pasta bianconera".