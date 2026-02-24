Spalletti svela cos’ha fatto Yildiz nell’allenamento prima di Juve-Galatasaray: “Voglio raccontarla”

Spalletti in conferenza stampa, prima di Juventus-Galatasaray, ha raccontato un episodio riguardante Yildiz: “Quando stavamo uscendo mi ha detto: ‘Mister, io ci sono'”.

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno che la sua Juventus giocherà nei playoff di Champions contro il Galatasaray nel tentativo di centrare l'impresa ribaltando il 5-2 dell'andata. Il tecnico bianconero sorride per i recuperi di Yildiz e Bremer che a meno di sorprese dovrebbero essere entrambi della partita. In conferenza stampa Spalletti ha parlato di questi ed altri argomenti sottolineando come sarà importante anche il supporto del pubblico:

"Ci sono partite che non si giocano ma si compongono, serve la partecipazione dell'ambiente e noi abbiamo bisogno di loro". E poi Spalletti parla proprio di Yildiz e si sofferma sul turco sottolineando i pregi di un giocatore che nonostante la giovane età sia già diventato un punto di riferimento per squadra e ambiente. Un giocatore che non si tira mai indietro e che soprattutto domani vorrà restare in panchina. E a tal proposito Spalletti racconta un episodio: "Ve lo volevo raccontare…".

Nel corso dell'ultimo allenamento odierno Yildiz si è allenato parzialmente in gruppo e Spalletti spiega: "Oggi ha fatto un allenamento parziale, ma quando stavamo uscendo ha fatto il giro lungo e mi ha detto: ‘Mister, io ci sono'. Lo voglio raccontare per spiegare la forza di questo ragazzo". E a questo punto Spalletti si sofferma proprio sul turco anche dal punto di vista della personalità: "Per noi è già un leader anche se è molto giovane perché lui lo fa vedere nella serenità che arriva anche nei momenti difficili in allenamento e nella facilità di esplorare cose nuove anche quanto tutto sembra difficile".

E poi aggiunge ancora: "Yildiz ha la caratteristica del leader e anche caratterialmente ha fatto vedere nell'ultimo periodo la sua volontà di rimanere qui. Questo gli fa innalzare la personalità, e poi ci tiene. Tutto questo è sintomatico di questo ragazzo". Spalletti avrà a disposizione anche Bremer e ha fatto capire bene come il difensore brasiliano inevitabilmente sarà in campo: "Sarà convocato e può essere utilizzato. E anche lui fa parte di quella pasta lì… è pasta bianconera".