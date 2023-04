Spalletti ha un solo rimpianto: “Su Lozano rigore nettissimo che non si può non vedere” Spalletti ha recriminato per la mancata concessione di un calcio di rigore sul risultato di 0-0: le parole dell’allenatore del Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli non è riuscito a completare la rimonta sul Milan ed è uscito dalla Champions League. Dopo la sconfitta di Milano è arrivato il pareggio casalingo per 1-1 che lascia l'amaro in bocca per gli azzurri, che hanno tenuto sempre il pallino in mano per la maggior parte dei 180′.

Luciano Spalletti ai microfoni di Mediaset ha commentato così l'esito del doppio confronto dei rossoneri: "Complimenti al Milan per la qualificazione, ha capitalizzato il massimo ed è sintomo di squadra matura e di calciatori che sanno scegliere i momenti di quando spingere e quando rallentare Noi siamo stati un po' ingenui, abbiamo pagato errori e qualche ingiustizia".

L'allenatore del Napoli ha parlato di alcuni episodi che hanno indirizzato la sfida, facendo riferimento anche allo stato di forma dei suoi ragazzi: “Il rigore e il primo gol era evitabile, eravamo in pieno possesso palla. Non siamo stati bravi in area di rigore come lo sono stati loro. L’ultima sosta nazionali ci ha tolto qualcosa, prima eravamo al top fisicamente e mentalmente, poi quando siamo tornati eravamo pieni di defezioni. Il risultato di Torino ci ha fatto credere che il campionato era una formalità e siamo arrivati con qualche problema al 0-4 con il Milan”.

Sulle decisioni arbitrali tra andata e ritorno Spalletti ha affermato: "Sull'arbitraggio dell'andata ci siamo trovati tutti d’accordo (sulla contestazione) tranne quelli che avevano la maglia del Milan. Stasera c’era rigore nettissimo su Lozano, gli gira proprio la caviglia, si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla. Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così".

Effettivamente, il rigore su Lozano è parso subito netto ma l'arbitro Marciniak dopo un consulto con il VAR ha fatto riprendere il gioco senza troppe esitazioni.

Ora Luciano Spalletti dovrà essere bravo a far voltare pagina subito ai suoi ragazzi, che devono completare la stagione portandosi a casa un meritatissimo Scudetto dopo una delle migliori annate della storia del Napoli: domenica c'è la Juventus, una partita mai banale per gli azzurri.