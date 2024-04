video suggerito

Scaroni ha un solo rimpianto per la stagione del Milan: “Questa è la mia delusione più grande” Il Milan non sta vivendo giorni facili e guardandosi indietro il presidente Scaroni ha parlato del momento più amaro: “Se mi giravo dietro di me a San Siro vedevo tutti gli infortunati della difesa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'ultima partita per il Milan si è chiusa nel modo peggiore, con il sesto derby consecutivo perso e l'Inter che ha festeggiato lo Scudetto proprio davanti ai rivali cittadini. Un doppio smacco per tutto il popolo rossonero che però può ancora cercare di chiudere bene questa stagione. Prima di pensare al futuro Paolo Scaroni ha guardato indietro, alle cose che in questo campionato non hanno girato a dovere.

Il presidente del club è intervenuto all'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, uno spazio in cui ha potuto parlare dei progetti del Milan ma anche di tutto ciò che è accaduto nell'ultima stagione, a tratti molto travagliata. Tra gli aspetti negativi c'è sicuramente quello legato ai tanti infortuni che hanno impedito a Stefano Pioli di lavorare con continuità con i titolarissimi: l'infermeria rossonera è sempre stata piena, costringendo l'allenatore ad adottare spesso soluzioni di ripiego soprattutto in difesa.

Per Scaroni è proprio questa la delusione più grande, la più dura da digerire, e che ha condizionato parecchio il cammino della sua squadra in alcune gare molto importanti per la lotta al vertice: "Se mi giravo dietro di me a San Siro vedevo tutti gli infortunati della difesa e mi dicevo ‘ma guarda qua, sono qui con me e non in campo'. Questa è stata la delusione più grande, gli infortuni".

Immancabile poi un pensiero all'Inter e all'ultimo derby, entrato nella storia per aver consegnato ai nerazzurri la seconda stella. Il Milan ha dovuto ingoiare un boccone amarissimo mentre in campo i rivali festeggiavano il raggiungimento di un traguardo importante: "A San Siro è stata una giornata pesante e difficile, contro l'Inter ci piacerebbe qualche volta vincere mentre abbiamo perso troppe volte di fila. Trovo che abbiano vinto meritatamente il campionato e mi complimento con loro, con i miei colleghi Marotta e Antonello".