La Juve vince la Coppa Italia ma a Torino le piazze restano deserte: "Siamo così, schizzinosi" La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2023-2024, ma nonostante questo sia il primo trofeo dopo tre anni a Torino non c'erano molti tifosi in piazza a celebrare il trofeo.

A cura di Alessio Morra

La Juventus ha vinto la Coppa Italia per la 15ª volta. I bianconeri nella finale dell'Olimpico si sono imposti per 1-0. Decisivo un gol di Vlahovic. Per Allegri è l'ultimo trofeo prima dell'addio, il primo dopo cinque anni. A Torino non c'è stata però una festa straordinaria, anzi, non c'è stata proprio. A Piazza San Carlo per celebrare il trofeo c'erano pochissimi tifosi.

Il club bianconero è il più titolato d'Italia e tra il 2012 e il 2020 ha vinto nove scudetti consecutivi. Un filotto clamoroso, record assoluto per il calcio italiano. In quel periodo la Juve vinse anche quattro volte la Coppa Italia e raggiunse due finali di Champions League. Poi però le cose sono cambiate. I bianconeri non sono più riusciti a lottare per lo scudetto e hanno finito per vincere con Pirlo due trofei e con Allegri nessuno nelle due annate seguenti, subendo pure una cocente eliminazione nella Champions 2022-2023.

La Juve è in lotta con Bologna e Atalanta per il terzo posto, ha la qualificazione alla prossima Champions, ed è tornata ad alzare un trofeo: la Coppa Italia. Un titolo che ha portato grande gioia nell'ambiente, la festa è stata enorme sia all'Olimpico che sui social, ma a Torino in realtà la festa in piazza non c'è stata. E ciò un po' sorprende.

Perché comunque questo è il primo trofeo dopo tre anni per la Juve, che dopo un breve digiuno è tornata ad ampliare la propria bacheca. E invece soddisfazione sì, ma anche tanta freddezza. In Piazza San Carlo c'era davvero uno sparuto gruppetto di tifosi che celebrava il titolo vinto contro l'Atalanta di Gasperini.

Fanpage.it con le sue telecamere era lì e ha intercettato alcuni tifosi che hanno gioito e hanno spiegato come mai, secondo loro, c'è stata tanta indifferenza. Il clima certo non ha aiutato, giocare (e festeggiare) di mercoledì pure, ma è chiaro che di base non c'era tutta questa voglia. Un tifoso ha detto: "Dopo aver vinto tanti scudetti la Coppa Italia è un trofeo sostitutivo", mentre un altro ha dichiarato: "Eravamo già schizzinosi all'epoca quando vincevamo lo scudetto e la Coppa Italia. Comunque considerando tutto, qualificazione in Champions e trofeo vinto non è certo una stagione fallimentare".