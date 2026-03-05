Spalletti aveva previsto il pericolo 10 secondi prima del gol di Wesley: Perin e Kelly l’hanno ignorato

Spalletti aveva capito 10 secondi prima del gol di Wesley che quella giocata effettuata da Perin sarebbe stata pericolosissima per la Juve. Il tecnico si infuria con il portiere e Kelly.

"Kelly devi giocare Kelly, devi giocare di più!". È iniziata più o meno così Roma-Juventus di Luciano Spalletti. I richiami al difensore inglesi all'Olimpico sono stati tanti e hanno sottolineato una certa necessità da parte dell'allenatore bianconero di cambiare strategia per fronteggiare agli attacchi dei giallorossi. Spalletti voleva che Kelly fosse più nel vivo del gioco per dare maggiori soluzioni alla manovra della Vecchia Signora. Ma proprio uno di questi richiami, più di tutti, risulta essere decisivo per la Juventus.

La Roma è passata in vantaggio all'Olimpico grazie a Wesley che si è inventato un destro a giro magnifico. Tutto parte però da un rinvio verso l'esterno di Perin che finisce per consegnare palla alla squadra di Gasperini. Spalletti rimane impassibile quando vede quell'errore ma 10 secondi prima si era sgolato affinché il portiere della Juventus non effettuasse quella giocata prendendosela ancora una volta con Kelly, che non ha rispettato la sua consegna. Di fatto, non ascoltando il proprio allenatore, la Roma passa in vantaggio.

La furia di Spalletti contro Kelly.

Al minuto 39 Spalletti voleva che Perin la passasse a Kelly proprio per fargliela giocare. Il portiere e il difensore non lo ascoltano e con quell'errore consentono alla Roma di recuperare palla fino ad arrivare al gol di Wesley. Spalletti resta inizialmente impassibile ma poi entra in campo per protestare proprio contro quella decisione di Perin, richiamando il portiere e anche Kelly il quale avrebbe dovuto chiedere quella palla. L'allenatore della Juventus è una furia e nel frattempo se la prende anche con Ndicka che era lì a festeggiare.

La ricostruzione fatta da ‘ Bordocam' su DAZN, mostra l'esatto momento in cui il tecnico bianconero aveva previsto ciò che sarebbe accaduto. Questo fa capire ulteriormente quanto Spalletti riesca ad essere dentro la partita anche più di tanti altri allenatori. Non contento, nel secondo tempo, approfittando di una situazione di gioco fermo, Spalletti fa avvicinare ancora Kelly alla panchina e con tono rabbioso gli chiede con insistenza di darla lunga la palla su Yildiz senza cercarlo necessariamente sui piedi. Gatti toglie le castagne dal fuoco..ma che fatica per Luciano…