Spagna-Portogallo in Nations League, dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario Spagna-Portogallo è la gara che apre il gruppo 2 della Lega A della Nations League 2022/2023: si gioca al Benito Villamarín di Siviglia con fischio d’inizio alle ore 20.45. Tutte le informazioni sul match e le probabili formazioni di Luis Enrique e Fernando Santos.

A cura di Vito Lamorte

Spagna e Portogallo si sfidano per la prima partita del gruppo 2 della Lega A della Nations League 2022/2023. La sfida si disputerà giovedì 2 giugno 2022 allo Stadio Benito Villamarín di Siviglia con il fischio d'inizio della gara fissato per le ore 20.45. A dirigere la gara sarà l'arbitro inglese Michael Oliver. Sono 38 i precedenti in gare ufficiali fra le due nazionali, con la Spagna nettamente in vantaggio con 17 vittorie, 15 pareggi e 6 affermazioni dei lusitani: gli ultimi 4 confronti hanno visto un successo ai rigori della Spagna per 4-2 nella semifinale di Euro 2012 e 3 pareggi consecutivi, gli ultimi due con il punteggio di 0-0. L'ultimo successo portoghese è datato 17 novembre 2010, quando le Furie Rosse incassarono un netto 4-0 con goal di Carlos Martins, Hugo Almeida e doppietta di Hélder Postiga.

La Spagna ha giocato l'ultima finale della Nations League, perdendo 2-1 a San Siro con la Francia; mentre il Portogallo è la selezione che ha scritto per prima il nome nell'albo d'oro della nuova competizione UEFA per nazionale nel 2019.

Le probabili formazioni di Spagna-Portogallo. Luis Enrique dovrebbe puntare sul tridente con Ferran Torres, Dani Olmo e Morata mentre Fernando Santos lancerà dal 1′ Rafael Leão con Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Busquets; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos.

Dove vedere Spagna-Portogallo in diretta TV e streaming: l'orario della partita

La prima gara del gruppo 2 di Nations League tra Spagna e Portogallo verrà trasmessa in Italia in diretta televisiva in chiaro da Mediaset su Italia 1 e su Sky, sul canale Sky Sport Uno. La gara si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity e per gli abbonati di Sky tramite l'app di Sky-Go. L'attesissima sfida tra spagnoli e portoghesi si potrà vedere anche con il servizio streaming Now.

Nations League, le probabili formazioni di Spagna-Portogallo

Luis Enrique punta su Unai Simon tra i pali, con Carvajal, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba mentre in mezzo al campo ci saranno Gavi, Rodri e Busquets. Davanti il tridente con Ferran Torres, Dani Olmo e Morata.

Fernando Santos lancerà dal 1′ Rafael Leão con Diogo Jota e Cristiano Ronaldo nel 4-3-3 con Bernardo Silva, Moutinho e Bruno Fernandes a fare gioco in mediana e tanta qualità anche in difesa con João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira e Guerreiro. Tra i pali Rui Patricio.

