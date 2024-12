video suggerito

Sottil chiede il rigore ed è ammonito: l’arbitro poi lo assegna alla Fiorentina, ma il giallo resta Nei primi minuti di Fiorentina-Udinese, Sottil viene steso da Kristensen. Per l’arbitro non è rigore. Sottil protesta e viene ammonito. L’arbitro Mercenaro cambia idea dopo aver visto il VAR, ma l’ammonizione di Sottil è rimasta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra Fiorentina e Udinese inizia subito forte. Dopo pochi minuti i viola passano in vantaggio con un gol di Kean, che trasforma un calcio di rigore. Penalty che, però, non era stato concesso inizialmente dall'arbitro, che lo ha decretato invece dopo essere stato richiamato dal VAR. Mercenaro non aveva giudicato falloso l'intervento di Kristensen su Sottil, che dopo essersi rialzato aveva protestato in modo vigoroso e per questo è stato ammonito. Dopo l'assegnazione del rigore l'ammonizione a Sottil, però, non è stata cancellata.

Sottil va giù in area, per l'arbitro non è rigore: giallo per proteste

Vogliosa di riscattarsi dopo il ko di Bologna, la Fiorentina sin dal primo minuto schiaccia sull'acceleratore. Al 4′ Sottil riceve, avanza, entra in area di rigore, viene toccato da Kristensen e finisce per terra. L'arbitro Matteo Mercenaro non giudica falloso l'intervento. Sottil si alza furioso, a muso duro si avvicina all'arbitro che non può far altro che ammonirlo. La reazione è forte.

Il VAR chiama Mercenaro: è rigore per la Fiorentina

Si forma un capannello attorno all'arbitro, che ferma il gioco e attende il giudizio del VAR. Dopo circa tre minuti Mercenaro va a vedere le immagini. Osserva e dopo un minuto decreta il rigore. Sottil aveva ragione, il fallo di Kristensen c'è. Kean si porta sul dischetto, calcia centralmente e insacca, è 1-0 dopo appena otto minuti.

Leggi anche Zaniolo incredulo dopo il suo ingresso in campo in Atalanta-Empoli: passa un minuto e viene ammonito

Perché è rimasta l'ammonizione di Sottil

L'ammonizione a Sottil, nonostante il rigore assegnato non è cancellata. Sembra strano, ma naturalmente un senso c'è. Perché il giallo a Sottil non era stato dato per simulazione, ma il giallo gli era stato mostrato per le eccessive proteste. Dunque il comportamento antisportivo resta.