Sol Bamba morto a 39 anni, l’ex Palermo si è sentito male prima di una gara: era guarito dal cancro Sol Bamba, ex difensore che ha vestito la maglia del Palermo è morto per le conseguenze del linfoma non-Hodgkin. Direttore tecnico dell’Adanaspor ha accusato un malore prima di una partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sol Bamba è morto a 39 anni. Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa dell'ex difensore che nella stagione 2014/2015 ha vestito la maglia del Palermo e che oggi lavorava come direttore tecnico dell'Adanaspor. È stato proprio il club turco a dare la notizia del decesso di Souleymane Bamba, che ha accusato un malore prima della partita contro il Manisa Football Club.

Morto Sol Bamba, le cause del malore fatale all'ex Palermo

Bamba nell'occasione è stato trasportato d'urgenza al Manisa Football Club, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'ex nazionale della Costa d'Avorio ha pagato dazio alle conseguenze del linfoma non-Hodgkin. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2020, e sembrava essere stata debellata dopo una serie di cure con il ritorno anche al calcio giocato. Invece ecco la rara forma di cancro è tornata, con una ricaduta rivelatasi fatale.

Quando Bamba raccontò la malattia e il ritorno in campo

Questa volta purtroppo dunque non c'è stato nulla da fare per lui, che aveva raccontato la sua malattia senza filtri nel 2022. In un'intervista ai tempi del Cardiff infatti, Bamba rivelò al Mail Sport: "Dopo la prima chemio sono rimasto a terra per quattro giorni. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho perso peso. Dopo di che, ho detto alla mia ragazza: ‘Non ci provo nemmen oal secondo round'. Quando ero in chemioterapia, non ho mai pensato neanche per un minuto che sarei tornato a giocare". E invece poi ecco la cura e il ritorno in campo con la conclusione della carriera al Middlesbrough e il rigore decisivo segnato in FA Cup contro lo United.

Il Palermo ricorda Sol Bamba

Il Palermo, club in cui ha militato accumulando una sola presenza nella stagione 2014-2015 lo ha ricordato con una nota sui suoi canali social: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex difensore rosanero Souleymane Bamba". È stato il primo giocatore ivoriano nella storia della società rosanero.

La carriera di Sol Bamba, in quali squadre ha giocato e il ricordo di Eriksson

Cresciuto nelle giovanili del PSG, Sol Bamba ha poi militato nel Leicester, nel Leeds, nel Cardiff City e nel Middlesbrough, diventando poi prima vice allenatore del Cardiff e tecnico dell'Adanaspor. Proprio nel club turco aveva intrapreso la carriera dirigenziale diventando direttore tecnico. Nel 2011 aveva lavorato con Sven Goran Eriksson al quale aveva dedicato un bel messaggio nei giorni scorsi. 46 le presenze con la sua nazionale con la gioia dell'argento conquistato in Coppa d'Africa.