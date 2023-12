Sneijder oltre il limite: “Mai avrei potuto essere allenato da una donna. Il calcio sta impazzendo” L’ex centrocampista dell’Inter rispondendo a una domanda è finito nel mare delle polemiche: “Uomini allenati da donne? Stiamo impazzendo”.

Le donne nel mondo del calcio maschile stanno aumentando. In Inghilterra tempo fa si era parlato, a sorpresa, della possibilità di Sarina Wiegman, c.t. della squadra femminile, come successore di Gareth Southgate sulla panchina della squadra maschile dopo gli Europei 2024, e il tema è assai caldo pure in Olanda, dove la nazionale maschile non riesce a tenere a lungo nessun selezionatore. Del tema ne ha parlato anche Wesley Sneijder, che si è espresso in termini netti, e le sue parole lo hanno già portato nella bufera.

Ospite di un programma televisivo in Olanda l'ex calciatore dell'Inter rispondendo a una domanda sulla possibilità di una squadra maschile di essere allenata da una donna in modo nettissimo: "Uomini allenati da donne? Stiamo impazzendo". Il trentanovenne ha spiegato perché è contrario a questo tipo di ipotesi: "Secondo me stiamo esagerando. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna. Con tutti i discorsi, più umoristici, che ne derivano".

Poi, forse, quando ha capito di aver esagerato si è premurato di dire che il suo non è un discorso contro le donne, però ha rincarato la dose dicendo che al momento, secondo lui, tutto questo è prematuro. Insomma il tempo di vedere una allenatrice sulla panchina di una squadra maschile non è ancora arrivato: "Non ho nulla contro le donne, ma credo che stiamo un po' impazzendo. Sentivo dire che bisogna provarci, ma dico ‘perché provarci proprio ora?'. Se accadrà va bene, ma ce ne stiamo occupando in maniera eccessiva in questa fase. Penso sia già troppo parlarne. Lasciamo che accada naturalmente. Forse succederà o forse no: spingere affinché accada subito lo ritengo solo controproducente".

Wesley Sneijder è stato un calciatore di altissimo livello. Il 2010 è stato il suo anno migliore. Con l'Inter ha realizzato il triplete, e lo ha fatto da protagonista assoluto. Oltre alla Champions League giocò la finale dei Mondiali 2010 con l'Olanda, di quell'edizione fu uno dei capocannonieri. Ha giocato anche con Ajax, Real Madrid e Galatasaray. Recordman di presenze con la nazionale Oranje, ha vinto 23 trofei e disputato 709 partite in carriera e realizzato 187 gol.