Sneijder è una furia con i giocatori dell’Ajax dopo la sconfitta: “Sono un branco di dormiglioni”

Sneijder è severissimo contro l’Ajax, battuto in Champions dal Marsiglia per 4-0: “Sono assolutamente infastidito, Giocate a calcio con buon senso!”
A cura di Ada Cotugno
Wesley Sneijder non le manda a dire e non utilizza nessun filtro per bacchettare i giocatori dell'Ajax dopo la pesante sconfitta contro il Marsiglia. La squadra di De Zerbi ha confezionato una splendida vittoria per 4-0 fatta di carattere e di un gioco interessante che non ha lasciato diritto di replica agli olandesi che in Champions League non hanno ancora vinto (all'esordio erano stati sconfitti dall'Inter).

Così sulle frequenze di Ziggo Sport l'ex giocatore non ha usato mezzi termini per puntare il dito contro i Lancieri, sottolineando la loro figuraccia a livello europeo. Critica ogni cosa, dall'approccio alla partita alla gestione dell'avversario puntando il dito contro i protagonisti di una delle serate più brutte dell'intera stagione.

Sneijder se la prende con i giocatori dell'Ajax

Oltre al risultato non servono molte parole: gli olandesi sono stati strapazzati dal Marsiglia che al Velodrome ha fatto tutto ciò che voleva nella seconda giornata di Champions League. Ma Sneijder non ci sta e accusa i giocatori dell'Ajax: "Se lasci gli spazi così ampi gli attaccanti del Marsiglia sapranno come gestirli. Sono assolutamente infastidito, si mettono giocatori in posizioni in cui non dovrebbero essere. Sul 2-0, stanno ancora pressando alto. Giocate a calcio con buon senso! Non stai giocando contro degli idioti. Sono un branco di dormiglioni".

In studio l'ex giocatore dell'Inter si sfoga, esprimendo tutta la sua rabbia per una partita inspiegabile che ha portato a una sconfitta pesantissima. Non nasconde l'amarezza e la frustrazione contro le tattiche viste in campo: "Fin dall'inizio vedi caos, nessuna organizzazione, cose strane e l'Ajax che pressa molto alto. In difesa giocano uno contro uno. Perché? Si gioca la Champions League a Marsiglia e si gioca uno contro uno. È coraggioso, sì, ma è anche insensato."

