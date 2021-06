Cinque euro al mese sarà il costo del pacchetto calcio che Sky proporrà a partire dal prossimo 1° ottobre, con un risparmio di 10 euro rispetto alla precedente somma in listino. Prezzo azzerato dal 1° luglio al 30 settembre per chi è già abbonato. È anche così che il network satellitare prova a evitare la possibile emorragia di utenti alla luce del via libera arrivato dal Consiglio di Lega Serie A che ha accettato la proposta di DAZN. Con il sostegno di Tim – materia divenuta oggetto di ricorso – la piattaforma in streaming ha acquistato i diritti per la trasmissione in esclusiva del campionato italiano e manderà in onda 10 match a giornata (tra cui 3 in co-esclusiva).

La nuova offerta del pacchetto Sky Calcio

Un'offerta di qualità a una cifra concorrenziale, invece, è il leit-motiv di Sky che, forte di professionalità ed esperienza consolidata, presenta gli oltre 800 incontri inseriti nella programmazione del palinsesto. Tre partite su 10 a giornata di Serie A (spalmate negli slot di sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e lunedì alle 20.45), i match più importanti di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, tutta la Serie B e alcune partite delle coppe europee (comprese quelle che vedono in campo anche le squadre più forti del continente) che dalla prossima stagione annoverano anche l'Europa Conference League.

Quali partite di calcio italiano si vedranno su Sky: 3 partite di Serie A Timo su 10 a turno, con la partita del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45; tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout di Serie BTK

3 partite di Serie A Timo su 10 a turno, con la partita del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45; tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout di Serie BTK Quali gare di calcio europeo: le migliori partite della Premier League (2021/2022), Bundesliga (dal 2021 al 2025), Ligue 1 (dal 2021 al 2024).

Quanto costerà vedere i canali di Sky? Venti euro per attivare un profilo Smart che comprende – oltre al pacchetto calcio – anche quello relativo alla TV con i grandi show di Sky Uno (X Factor e MasterChef), le serie Sky Original trasmesse su Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation, e i documentari di Sky Documentaries e Sky Nature.